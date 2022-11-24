Avrupa'da FIFA'ya karşı saflar sıklaşıyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) LGBTİ+ bireylere destek olmak amacıyla bazı Avrupalı milli takım kaptanlarının Katar'daki 2022 Dünya Kupası maçlarında "One Love" (tek aşk) yazılı pazubandı takmasını yasaklamasına tepkiler sürüyor. Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) yasak kararına uyulacağını açıklamasının ardından Alman Milli Takımı oyuncuları, turnuvada dün Japonya ile yeşil sahaya çıktığı ilk maçın başlangıcında FIFA'yı protesto amacıyla elleriyle ağızlarını kapayarak kameralara poz verdi.

DFB FIFA'ya karşı girişimlerde bulunuyor

Yasak kararına tepkilerin arttığı ülkede Alman Futbol Federasyonu (DFB) FIFA'ya karşı nasıl bir rol izleneceği konusunda diğer federasyonlarla istişarelerde bulunuyor. Görüşmelerde FIFA'dan çekilme seçeneğinin dahi tartışıldığı belirtiliyor. DFB ile birlikte haraket etme kararı aldıklarına işaret eden Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Möller, FIFA'ya karşı atılacak adımları Ağustos ayından beri İskandinav ülkeleriyle ele aldıklarını söyledi. Möller, "Neler yaşandığını değerlendirmemiz gerekiyor, sonrasında da bir strateji geliştirmeliyiz" dedi.

FIFA'ya tepki gösterenlerlerden Norveç Futbol Federasyonu (NFF) Başkanı Lise Klaveness de DFB'nin girişimlerine destek vereceklerini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, One Love pazubandını takarak FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Almanya - Japonya maçını izledi Fotoğraf: Matthias Koch/imago images

Norveçliler, ayrıca DFB gibi tartışmalı FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesine de karşı. "NFF olarak Infantino'nun bizi ileriye taşıyacak doğru lider olduğuna inanmıyoruz" diyen 41 yaşındaki Klaveness, Mart 2023 seçimleri için Avrupa'dan Infantino'nun karşısına çıkacak muhalif bir aday olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

NFF'nin başka bir aday çıkması için "birçok girişimde" bulunduğunu, ancak tüm aday adaylarının bunu reddettiğini belirten Klaveness, yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılan Infantino'ya karşı kendisi de aday olmak istemiyor.

Bu arada İsveç Futbol Federasyonu da FIFA muhalefetinin bir parçası olduğunu duyurdu.

"FIFA'ya alternatif kurulsun"

FIFA'nın tutumunu sorgulayanlar sadece federasyonlar değil. Almanya merkezli "Gelecek için Spor" adlı sürdürülebilirlik girişimi, DFB'yi FIFA'dan ayrılmaya ve "alternatif küresel bir birliğin kurulmasını" devreye sokmaya çağırdı. Girişim, sponsorları da FIFA ile ortaklıklarını sonlandırmaya davet etti.

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß de "One Love" anlaşmazlığına boyun eğdiği için DFB'yi eleştirdi. Hoeneß RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, "FIFA'ya karşı çıkacak cesaretiniz yoktu. Çünkü bana göre Gianni Infantino dünya futbolu için büyük bir felaket ve bunu ona göstermek ve 'buraya kadardı' demek için harika bir fırsat olabilirdi" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino Fotoğraf: William West/AFP

Ne olmuştu?

Bazı Avrupa milli takımları, Dünya Kupası öncesinde geçen Eylül ayında eşitlik, ifade özgürlüğü ve ayrımcılıkla mücadaleye sembolik destek amaçlı "One Love" yazılı pazubandı takılacağını açıklamış, ancak FIFA, Pazartesi günü "One Love" bandının takılmasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar'a yönelik eleştirileri "riyakârlık" olarak nitelendirmiş, Batılı ülkeleri ikiyüzlülükle suçlamıştı. Başkent Doha'da kupanın açılışı sebebiyle düzenlenen basın toplantısında uzun bir konuşma yapan Infantino, Avrupa'dan Katar'a iş güvenliği ve LGBTİ hakları konularında getirilen eleştirileri geri çevirmişti.

SID, dpa / SSB, HS