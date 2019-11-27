 Avrupa Parlamentosu ′iklim acil durumu′ ilan etti | AVRUPA | DW | 28.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avrupa Parlamentosu 'iklim acil durumu' ilan etti

Avrupa Parlamentosu önümüzdeki hafta Madrid’de düzenlenecek BM İklim Konferansı öncesinde Avrupa Birliği genelinde "iklim acil durumu" ilan etti. CDU’lu vekiller ise ifadenin Nazi Almanyası’nı hatırlattığı görüşünde.

default

Avrupa Parlamentosu (AP) önümüzdeki hafta Madrid'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde iklim değişikliği konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan bir karar tasarısını kabul etti. Strasbourg’da yapılan oylamada Parlamentodaki milletvekillerinin büyük bölümü iklim değişikliğinin dramatik etkileri nedeniyle Avrupa Birliği genelinde "çevre ve iklim acil durumu" ilan edilmesi yönünde oy kullandı. Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve üye ülkelere iklim koruma konusunda daha aktif olmaları için talepte bulunulması hedefleniyor.

Tasarı uyarınca AP, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonunu düşürme hedefini 1990 yılına oranla yüzde 40 yerine yüzde 55 azaltmayı öngörüyor. Ayrıca AB’nin en geç 2050 yılına kadar "iklim nötr" hedefine ulaşmak için çaba göstermesi planlanıyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Milletvekilli Delara Burkhardt’ın Avrupa genelinde nükleer enerjiden vazgeçilmesi talebi ise kabul görmedi.

Tasarıyı sunan liberal milletvekili Pascale Canfin, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti ve bu sonucun "gerek vatandaşlara, gerekse dünyanın geri kalanına güçlü bir mesaj" olduğunu vurguladı.

EU-Parlament erklärt Klima-Notstand

CDU’dan Nazi Almanyası eleştirisi

Avrupa Parlamentosu’nun Alman Hristiyan Birlik Parti’li (CDU) Milletvekili Markus Ferber ise Nazi Almanyası'nda yaşananlara gönderme yaparak kullanılan "acil durum" ifadesine sert bir biçimde karşı çıktı. Markus Ferber, "Bugün iklim konusunda acil durum çağrısı yapan, demokratik anlamda meşruluğu olmayan kararların alınmasından başka bir şey talep etmemektedir ve demokratik hakları yürürlükten kaldırmayı hedeflemektedir" diye konuştu. Nazi Almanyası'nda yaşananlara atıfta bulunan Ferber, "Bu insanlar ya neden bahsettiklerini bilmiyor ya da demokratik süreçleri devreden çıkartmayı meşru görüyorlar" ifadesini kullandı.

CDU’lu bir diğer milletvekili Peter Liese de acil durum ifadesinin Almanya’da Hitler’in göreve gelerek demokrasiyi ortadan kaldırmasını ve basın özgürlüğü gibi temel hakları sınırlamasını hatırlattığını belirtti. Liese ifadenin "öncelikle korku yarattığını, buna ek olarak Avrupa’nın karşılayabilecek durumda olmadığı beklenti ve acil önlemlere" atıfta bulunduğunu savundu.

Almanya’da, 1933 yılının Şubat ayında dönemin cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg’un yayınladığı acil bir yönetmelikle temek haklar sınırlanmış ve bu durum yeni atanan Başbakan Adolf Hitler’in gücünü perçinlemesine neden olmuştu.

Önerdiğimiz linkler

Sivil toplum kuruşları Türk hükümetine iklim değişikliği konusunda acil ve iddialı adımlar atma çağrısı yaptı. DW Türkçe’ye konuşan Prof. Dr. Uyar, “Geciktikçe daha ağır bedeller ödenecek” uyarısında bulundu. (08.12.2018)

Yayımlanan yeni bir uluslararası iklim raporunda, Türkiye'ye kömür enerjisini terk etmesi için çağrıda bulunuldu. Türkiye, 2018'de elektrik üretimi emisyonlarının en fazla arttığı iki G20 ülkesinden biri oldu. (12.11.2019)

Akdeniz Havzası’nda diğer bölgelere kıyasla daha hızlı yükselen sıcaklıklar, yiyecek ve su kaynaklarını tehdit ediyor. Elde edilen bulgulara göre, su kıtlığı yaşayan insanların sayısı 20 yıl içinde 250 milyona ulaşacak. (11.10.2019)

Daha fazla para ayrılsın talebi

Sağ muhafazakar Avrupa Muhafazakar ve Reformcular İttifakı (ECR) ise acil durum ilanının "panik yaratmaktan” başka bir şey olmadığını savundu. Grubun en güçlü partisi olan Polonyalı Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) enerji dönüşümüne daha fazla para ayrılmasını önerdi. PiS ayrıca, Parlamento’nun Brüksel ile Strasbourg arasında düzenli olarak yer değiştirmesinin çevreye etkilerinin de değerlendirilmesini talep etti.

AP'nin verilerine göre dünya çapında binden fazla devlet, kent ya da belediye iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle acil durum ilan ederek küresel ısınmayı yavaşlatmayı öncelik olarak belirledi. Geçen Eylül ayında Avusturya Parlamentosu'ndan da benzer bir karar çıkmıştı. Almanya'da ise şimdiye kadar aralarında Köln, Leipzig ve Wiesbaden'ın da bulunduğu 43 kentte benzer kararlar alındı.

AFP,dpa/BW,ET

Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Sitzung Europäisches Parlament - Wahl EU-Kommission Ursula von der Leyen

Avrupa Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı 27.11.2019

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın aday gösterdiği üç ismin reddedilmesinin ardından belirlenen yeni komisyon üyeleri Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Komisyon çalışmalarına 1 Aralık’ta başlayacak.

Sitzung Europäisches Parlament - Wahl EU-Kommission Ursula von der Leyen

Volkstimme: AB dışarıya karşı birlik ruhu yansıtmalı 28.11.2019

Alman gazetelerinde, Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni AB Komisyonu’nun Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasına ilişkin yorumlar öne çıkıyor.

Frankreich Straßburg Plenarsitzung Europäisches Parlament

AP: Avrupa ülkeleri yabancı savaşçıların çocuklarını geri almalı 27.11.2019

Avrupa Parlamentosu AB üyesi devletlere Suriye’deki Avrupa vatandaşı olan cihatçıların çocuklarını geri alma çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron: Türkiye NATO'dan dayanışma bekleyemez

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'te yaptığı açıklamada "Suriye operasyonunu oldubittiye getiren Türkiye NATO'dan dayanışma bekleyemez" dedi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  