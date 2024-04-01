Avrupa Konseyi: Seçimlerde seçmen iradesine saygı duyuldu

31 Mart yerel seçimlerini izlemek için Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi'nden 26 kişilik gözlemci heyet seçimlerin genel olarak iyi organize edildiğini ve halkın iradesine saygı gösterildiğini ifade etti.

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler için gelen Avrupa Konseyi gözlemci heyeti, ilk belirlemelere göre seçim kampanyasında gözlemlenen bazı eksikliklere rağmen yerel seçimlerin genel olarak iyi organize edildiğini ve halkın iradesine saygı gösterilerek gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini yerinde gözlemlemesi için Avrupa Konseyi'ne resmi davet göndermişti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi de (YBYK) bu amaçla 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye bir heyet göndermişti.

16 ülkeden 19 Kongre üyesi, bir uzman ve beş sekreterya üyesinden oluşan 26 kişilik gözlemci heyet YBYK'nın Türkiye raportörü İsviçreli David Eray'ın başkanlığında bir araya geldi.

"Sakin ve profesyoneldi"

Aynı zamanda İsviçre'nin Jura Kantonu Çevre Bakanı olan Heyet Başkanı David Eray bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Seçim günü genel olarak sakin ve profesyonel bir şekilde organize edilmişti. Yüksek katılım vatandaşların demokratik süreçlere bağlılığını gösteriyordu" ifadelerini kullandı. Eray, ayrıca yüksek seçmen sayısının güvenli şekilde oy vermesini mümkün kılan lojistik organizasyonu takdir ettiklerini belirtti.

Heyetin başkan yardımcısı YBYK'nın diğer Türkiye raportörü olan Sloven Vladimir Prebilic ise "Seçim sonuçları, siyasi partiler arasındaki iktidar değişiminin, halkın iradesinin ifade edilmesi ve yerel temsili demokrasiye bağlılık yoluyla mümkün olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Heyet taslak raporunu ve tavsiyelerini Ekim 2024'te gerçekleşecek 47'nci Kongre oturumunda sunacak.

Yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasında bir dizi görüşme yapan heyet 7-8 Mart'ta online olarak, 29-30 Mart'ta ise Ankara'da fiziki olarak hazırlık toplantıları gerçekleştirdi. Heyet Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, medya ve siyasi parti aday ve temsilcileriyle de görüşmeler yaptı. Seçim günü gözlem heyetinin 11 üyesi ülke çapında farklı il ve ilçelere gönderildi.

2019 seçimlerini izlemişti

YBYK son olarak 2019 yerel seçimlerine gözlemci göndermiş, raporunda özetle "Yerel seçimlerin Türkiye demokrasisinin dirençli olduğunu gösterdiği ancak seçimlerin Avrupa değer ve ilkeleri temel alındığında tam anlamıyla özgür ve adil bir ortamda yapılmadığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 46 Avrupa Konseyi üyesi ülkedeki 100 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimin seçilmiş temsilcilerinden oluşan YBYK, üye ülkelerde yerel demokrasiyi güçlendirme, yerel ve bölgesel yönetimi iyileştirme ve Avrupa'da bölgeler arası ve sınır bölgeleri arasındaki iş birliğini geliştirme misyonlarıyla hareket ediyor.

DW/ EÇ, JD

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