 Avrupa ikinci kez ′kapanacak′ mı? | AVRUPA | DW | 26.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avrupa ikinci kez 'kapanacak' mı?

Fransa'da bilim kurulu günlük koronavirüs vaka sayısının 100 binin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Avusturya Başbakanı Kurz ise Avrupa için ikinci "kapanma" dönemini gündeme getirdi.

Deutschland | Coronavirus | Maskenpflicht auf Straßen (Martin Meissner/AP Photo/picture-alliance)

Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da yeni vaka sayısında bir rekor kırıldı. Yetkili sağlık kuruluşlarının pazar akşamı açıkladığı verilere göre, son 24 saat içerisinde 50 bin 10 yeni koronavirüs vakası kayda geçti. Bu sayı cumartesi günü 45 bin dolayındaydı. Ülkede cumartesi günü 116 kişi de koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Son ölümlerle birlikte salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 761'e yükseldi.

Fransa hükümetine danışmanlık yapan bilim kurulunun başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'da günlük yeni vaka sayısının 100 bine yükselebileceği uyarısında bulundu. Delfraissy, "Büyük olasılıkla günde 50 binden fazla vaka görülecek. Hatta bu sayının günde 100 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Cumartesi gününden bu yana Fransa'da 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Önlemler ilk etapta altı hafta yürürlükte kalacak.

Fransa'da yeni vaka sayısında rekor kırıldı

Fransa'da yeni vaka sayısında rekor kırıldı

Avrupa'da Fransa'nın yanı sıra 1 milyon koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan İspanya'da da pazar günü acil sağlık durumu ilan edilmiş ve geniş çaplı sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmıştı.

Almanya'da da koronavirüs vaka sayısı günden güne artıyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Almanya'da son 24 saat içinde 8 bin 685 yeni vaka kayda geçti. Ancak hafta sonunda verilerin birebir aktarılmaması ve yeterince test yapılmaması nedeniyle gerçekte bu sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Başbakan Merkelhafta sonu bir kez daha uyarıda bulunarak, vatandaşlardan teması asgariye indirmelerini istemişti.

İspanya'da acil sağlık durumu ilan edildi

İspanya'da acil sağlık durumu ilan edildi

Kurz: Son çare kapanma

Öte yandan Avrupa ülkelerinde koronavirüs vaka sayılarının hızla artması üzerine açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ikinci kez kapanma ihtimalini gündeme getirdi. Viyana'da konuşan Kurz, halihazırdaki yüksek artışın kontrol altına alınamaması halinde kapanmanın son çare olarak düşünülebileceğini, belirleyici kriterin hastanelerdeki durum olduğunu ifade etti. Kurz, "Dünya üzerindeki hiçbir ülke yoğun bakıma aşırı yüklenilmesine izin veremez" dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

İkinci koronavirüs dalgası ile mücadele amacıyla İtalya, Danimarka, Slovakya ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de sıkılaştırılmış önlemler devreye girdi. Birçok ülke tamamen kapanmanın önlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasakları ve temas sınırlandırılması gibi önlemlere başvuruyor.

Video izle 03:59

"Korona, büyükbabamı benden neden aldın?"

dpa,Reuters/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel: Temastan kaçının

Almanya'da koronavirüs pandemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. Başbakan Merkel halka, giderek yayılan virüsü durdurabilmek için temastan kaçınma ve zorunlu olmadıkça seyahat yapmama çağrısını yineledi.  

Karantina psikolojik sorunları artırdı

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisinden ötürü uygulanan karantina önlemleri psikolojik sorunları artırdı. Özellikle 20-40 yaş arası kesimin karantinadan olumsuz etkilendiği belirtildi.  

Benzer içerik

Deutschland Berlin | Coronavirus: Einkaufsstraße

Koronavirüs Kuzey Yarımküre'yi zorluyor 25.10.2020

Artan koronavirüs vakaları Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkede önlemlerin sertleştirilmesine neden oluyor. İspanya’da ülke genelinde acil durum ilan edilirken, Fransa hükümeti olağanüstü hali uzatmayı planlıyor.

Frankreich I Paris I Coronavirus I Eiffelturm

Fransa'da 46 milyon kişiye sokağa çıkma yasağı 22.10.2020

Avrupa’da koronavirüs salgını şiddetlenirken, Fransa sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısını 54’e çıkardı. Ülkede yasaktan 46 milyon kişi etkilenecek. İtalya ve Almanya’da ise vaka sayılarında rekor kırıldı.

Symbolbild EU Corona

Avrupa koronavirüsün pençesinde 24.10.2020

Almanya’da pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Çekya, Belçika, Hollanda ve diğer ülkelerde durum giderek kötüleşiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich Paris | Staatstreffen | Erdogan und Macron (picture-alliance/AP Photo/L. Marin)

Erdoğan: Hakikaten kontrolden geçmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkındaki sözlerini bugün de yineleyerek “Hakikaten kontrolden geçmesi lazım” dedi. Erdoğan’a Fransa hükümetinin yanı sıra AB de tepki gösterdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  