Avrupa ikinci kez 'kapanacak' mı?

Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da yeni vaka sayısında bir rekor kırıldı. Yetkili sağlık kuruluşlarının pazar akşamı açıkladığı verilere göre, son 24 saat içerisinde 50 bin 10 yeni koronavirüs vakası kayda geçti. Bu sayı cumartesi günü 45 bin dolayındaydı. Ülkede cumartesi günü 116 kişi de koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Son ölümlerle birlikte salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 761'e yükseldi.

Fransa hükümetine danışmanlık yapan bilim kurulunun başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'da günlük yeni vaka sayısının 100 bine yükselebileceği uyarısında bulundu. Delfraissy, "Büyük olasılıkla günde 50 binden fazla vaka görülecek. Hatta bu sayının günde 100 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Cumartesi gününden bu yana Fransa'da 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Önlemler ilk etapta altı hafta yürürlükte kalacak.

Fransa'da yeni vaka sayısında rekor kırıldı

Avrupa'da Fransa'nın yanı sıra 1 milyon koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan İspanya'da da pazar günü acil sağlık durumu ilan edilmiş ve geniş çaplı sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmıştı.

Almanya'da da koronavirüs vaka sayısı günden güne artıyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Almanya'da son 24 saat içinde 8 bin 685 yeni vaka kayda geçti. Ancak hafta sonunda verilerin birebir aktarılmaması ve yeterince test yapılmaması nedeniyle gerçekte bu sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Başbakan Merkelhafta sonu bir kez daha uyarıda bulunarak, vatandaşlardan teması asgariye indirmelerini istemişti.

İspanya'da acil sağlık durumu ilan edildi

Kurz: Son çare kapanma

Öte yandan Avrupa ülkelerinde koronavirüs vaka sayılarının hızla artması üzerine açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ikinci kez kapanma ihtimalini gündeme getirdi. Viyana'da konuşan Kurz, halihazırdaki yüksek artışın kontrol altına alınamaması halinde kapanmanın son çare olarak düşünülebileceğini, belirleyici kriterin hastanelerdeki durum olduğunu ifade etti. Kurz, "Dünya üzerindeki hiçbir ülke yoğun bakıma aşırı yüklenilmesine izin veremez" dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

İkinci koronavirüs dalgası ile mücadele amacıyla İtalya, Danimarka, Slovakya ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de sıkılaştırılmış önlemler devreye girdi. Birçok ülke tamamen kapanmanın önlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasakları ve temas sınırlandırılması gibi önlemlere başvuruyor.

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dpa,Reuters/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe