Avrupa Delta varyantına karşı tetikte

Yetişkinlerin yüzde 60'ının tek doz, yüzde 40'ının da iki doz aşı olduğu İngiltere'de, ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan ve adına daha sonra Delta varyantı denilen B.1.617 koronavirüs mutasyonu vaka sayılarını yeniden artırmaya başladı.

İngiltere Halk Sağlığı kurumunun bugün yaptığı açıklamaya göre ülkedeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı. Son yedi günde 44 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği ülkede bir haftalık insidans oranı ise yeniden yüzde 60'ın üzerine çıkmış durumda. Hastanede tedavi altına alınan Covid-19 hastalarının sayısının da arttığı ülkede uzmanlar yeni bir dalgaya karşı uyarıyor.

İngiltere, vaka sayısının kontrol altına alınmasıyla normalleşmeye başlamıştı

Üçüncü dalgaya karşı uyarı

Delta varyantının geçen Aralık ayında İngiltere'de ortaya çıkan Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcılık gösterdiğine dikkat çeken Londra Imperial Koleji'nden (Imperial College London) epidemiyolog Neil Ferguson, bunun da en iyimser tahmin olduğunu kaydetti. Ferguson, muhtemel üçüncü dalganın etkisinin İngiltere'nin kış aylarda kapanmasına neden olan Alfa varyatının gidişatı ile karşılaştırılabileceği uyarısında bulundu.

Video izle 09:23 Paylaş Hindistan varyantı yeni bir dalgaya sebep olur mu? E-postayla gönder Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Kısa link https://p.dw.com/p/3sif3 Hindistan varyantı yeni bir dalgaya sebep olur mu?

Merkel: Salgın daha geçmedi

İngiltere'yi tehdit eden Delta varyantına karşı vaka sayılarının düştüğü Almanya da tetikte. İngiltere'de hızla yayılan varyantın kendilerini de endişelendirdiğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün eyalet başkanları ile bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, sayılar düşse de salgının henüz geçmediğini söyledi.

Almanya'da Mayıs ayında Delta varyantı toplam vaka sayısının yüzde 3'ünü oluşturuyordu. Ülkede hükümetin salgın politikasına destek veren Robert Koch Enstisüsü'nün 9 Haziran 2021 tarihli verilerine göre virüs varyantları Thüringen ve Bremen dışında Almanya'nın tüm eyaletlerinde görülmüş durumda. Almanya'nın toplam eyalet sayısı 16.

Almanya'nın ünlü virologlarından Christian Drosten

Almanya'nın ünlü virologlarından Christian Drosten da Delta ve benzeri varyantların sonbahar aylarında baskın olabileceğini uyarısında bulunarak yetişkinlerin aşılanmalarının hızlı bir tempoyla sağlanmasını önermişti.

Türkiye'de de görülmüştü

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrenttin Koca, Delta varyatının Türkiye'de de görüldüğü açıklamıştı. Ancak Türkiye'deki vakaların yüzde kaçının Delta varyantı kaynaklı olduğu bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Hindistan kaynaklı çift mutasyonlu Delta varyantı şimdiye kadar 65 ülkede görüldü.

Aşı varyantlara karşı koruyor mu?

Delta varyantı ile yanıtı aranan başlıca soru ise aşıların varyatlara karşı etkili olup olmadığı. İngiltere'de henüz onay süreci tamamlanmamış bir araştırmaya göre aşı varyanta karşı koruyor, ancak aşının koruyuculuk oranını azaltıyor. Örneğin Biontech/Pfizer aşısı iki dozdan sonra yüzde 93 yerine yüzde 88 oranında koruma sağlamaya devam ediyor. AstraZeneca aşısı ise yüzde 66 değil, yüzde 60 oranında koruyuculuğunu sürdürüyor.

Video izle 04:00 Paylaş Sinovac ve BionTech aşılarının varyantlar karşısındaki etkisi ne? E-postayla gönder Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Kısa link https://p.dw.com/p/3s5Ea Sinovac ve BionTech aşılarının varyantlar karşısındaki etkisi ne?

dpa,Reuters,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe