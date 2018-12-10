 Avrupa Adalet Divanı′ndan üç ülke aleyhine karar | AVRUPA | DW | 02.04.2020

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AVRUPA

Avrupa Adalet Divanı'ndan üç ülke aleyhine karar

Avrupa Adalet Divanı, Polonya, Macaristan ve Çekya’nın, 2015 yılında yaşanan sığınmacı krizi döneminde, Avrupa Birliği hukukuna aykırı hareket ettiğine hükmetti.

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Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, Macaristan ve Çekya‘nın, 2015'te yaşanan sığınmacı krizinde sergilediği tavrın, AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti. Lüksemburg'taki yüksek mahkeme, persembe günü verdiği kararda, söz konusu üç ülkenin sığınmacı kabul etmemesi ile ilgili olarak, bunun ne kamusal düzenin sağlığı ne de yeniden yerleştirme mekanizmasının sözde "işlememesi" ile gerekçelendirilemeyeceğini bildirdi.

Avrupa Konseyi 2015 yılında, İtalya ve Yunanistan'daki yaklaşık 160 bin sığınmacının, AB sınırlarını rahatlatmak adına diğer Birlik ülkelerine dağıtılmasına karar vermiş, ancak Polonya, Macaristan ve Çekya bu kararı uygulamayı reddetmişti. Üç ülke, karara yönelik itirazlarını, iç güvenliğin tehlikeye girme ihtimali ve yeniden yerleştirme mekanizmasının işlemediğini savunarak gerekçelendirmişti.

Üç ülkeye para cezası gelebilir

Avrupa Adalet Divanı, aldığı bu kararla, Avrupa Konseyi'nin anlaşmayı ihlal davasını da onaylamış oldu. Karar aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun yine Adalet Divanı aracılığıyla söz konusu üç ülkeyi para cezasına çarptırma olanağı sağlıyor. Bu cezanın boyutu, hukuksuzluğun süresi ile boyutu ve o ülkenin ekonomik gücü ile ölçülüyor. 

Polonya 2015'in Aralık ayında 100, Çekya da 50 sığınmacı alabileceğini bildirmişti. Ancak Çekya o dönemde Yunanistan'dan sadece 12 sığınmacı kabul etmiş. Bugüne dek hiçbir zaman kaç sığınmacı alacağını bildirmeyen Macaristan sınırları içinde ise sığınmacı varlığı bulunmuyor.

KNA / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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