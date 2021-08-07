Atina’nın kuzeyindeki yangınlar etkisini yitiriyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki yangınların kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Yangınların etkili olduğu Attika bölgesinin vali yardımcısı Nikos Peppas, durumun şu an için iyiye gittiğini, bölgede devam eden iki yangının kaldığını söyledi. Skai kanalına konuşan Peppas, bu yangınları da akşam saatlerine kadar kontrol altına alma konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Vali yardımcısı, Mora yarımadası ile Eğriboz adasındaki büyük yangınlar nedeniyle kurtarma ekiplerinin büyük baskı altında olduğunu ifade ederek, bu yangınlara şimdiye kadar Atina’daki yangınlara odaklanılması nedeniyle yalnızca havadan müdahale edildiğini aktardı. Pappas, Cuma gecesinin oldukça zorlu geçtiğini ve yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcadıklarını ifade etti. Evleri yangından zarar görmeyenlerin yakında geri dönebileceklerini söyleyen Vali Yardımcısı, bu sürecin aceleye getirilmeden, büyük bir dikkatle gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Yangın nedeniyle tahliye edilen binlerce kişi geçici olarak devletin karşıladığı otellere veya yakınlarının yanına yerleşmişti. Yangından etkilenen birçok bölgede elektrik ve su kesintisi yaşanıyor.

1153 kişi Eğriboz’dan tahliye edildi

Yunanistan’da son 30 yılın en yüksek sıcaklıklarına çıkan ve 45 dereceye ulaşan hava şartları ve rüzgarın sürekli yön değiştirmesi yangınla mücadeleyi zorlaştırmıştı. Atina’nın kuzeyinde çıkan yangınlarda Cuma günü 38 yaşındaki bir gönüllü alevlerle mücadele ederken hayatını kaybetmiş, en az 20 kişi de yaralanmıştı. Cumartesi sabaha karşı yangınların etkili olduğu Eğriboz adasındaki bir kıyı köyünden 1153 kişinin feribotlarla tahliye edildiği belirtildi.

Yangınların çıkış sebebi araştırılırken, üç şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Atina, Avrupa Birliği’nden yangınlarla mücadele için yardım talep etmiş, ülkeye Fransa, Ukrayna, Hırvatistan, Kıbrıs, İsveç ve İsrail’den itfaiye ekipleri ve hava desteği gelmişti. Mısır da Cumartesi günü Yunanistan’a iki helikopter göndereceğini açıklamıştı.

dpa,AP/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe