Atina: Kimse egemenliğimize dokunamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Yunanistan'ı hedef alan ve giderek sertleşen açıklamalarına Atina'dan yanıt geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis İkonomu, "Tarihle bağdaşmayan iddialar ve temelsiz mitler uluslararası hukukun ve uluslararası anlaşmaların yerini alamayacağı gibi onlara meydan da okuyamaz" dedi.

Türkiye son dönemde Ege'deki Yunan adalarının silahsızlandırılması talebini yüksek sesle dile getirmeye başlamış, aksi takdirde adaların egemenliğinin tartışmaya açılacağı mesajını vermişti. Yunan Dışişleri Bakanlığı da dün, 1923'ten bu yana Türkiye'nin talep ve iddialarını içerdiğini belirttiği 16 harita yayımlamıştı.

Yunan hükümet sözcüsü İkonomu, "Kesinlikle hiçbir şey egemenlik haklarımıza ve ulusal egemenliğimize zarar veremez. Bu nedenle Türkiye'yi provokatif taktiklerine son vermeye ve tek yolun, uluslararası hukuk bağlamında, sorumluluk bilincinde samimi görüşmelerden geçtiğini idrak etmeye çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ege'de yapılan Efes-2022 tatbikatında Yunanistan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı Fotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Muhalefet liderinden Türkçe mesaj

Eski Başbakan ve muhalefet lideri Aleksis Tsipras da Twitter hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı. Syriza partisinin lideri Tsipras, "Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde kışkırtmalara son verelim ve uluslararası hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir" paylaşımında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Yunanistan'a karşı söylemini sertleştirmiş, Ege'de silahsız statüdeki Yunan adalarının silahlandırılmasıyla ilgili olarak "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum… Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” demişti.

Erdoğan, Türkiye'nin Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacağını ifade etmişti.

DW / BK,ET