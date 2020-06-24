Atina: Türkiye sınırları yeniden açtı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sığınmacı politikası konusunda Ankara'ya eleştiriler yöneltti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) geçmek isteyen sığınmacılara sınırları yeniden açtığını söyleyen Dendias, Türkiye üzerinden ülkeye gelen sığınmacı sayısının yeniden artmaya başladığını belirtti.

AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile bugün Türkiye-Yunanistan sınırındaki Kastanies (Kestanelik) geçiş noktasında incelemelerde bulunan Dendias, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türk makamlarının sığınmacıların AB'ye kaçak geçişine destek verdiğini dile getirerek Türk sahil güvenliğinin sığınmacı botlarına Yunan adalarına kadar eşlik ettiğini söyledi.

Dendias ayrıca "Türkiye'yi Akdeniz'in doğusunda barış, güvenlik ve istikrara zarar vermekle” suçladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Berlin/16.09.2019

AB'den destek sözü

AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell de "AB adına Yunanistan'a destek sözü verdi. Borell, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumakta kararlı olduğumuz çok nettir" diye konuştu.

Borell daha sonra başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldiği görüşmede, "Ortak çıkarların korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için Türkiye ile diyalog adımları atma niyetinde olduklarını” ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında sığınmacı ve göçmenler için sınırların açıldığı mesajını vermesi sonrası sınırda yığılma yaşanmış, Yunanistan üzerinden sığınmacı akınına uğramaktan endişelenen AB ile Türkiye arasında ipler gerilmişti.

"Almanya yeni mülteci anlaşması için fırsatı değerlendirmeli”

Öte yandan AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'dan itibaren üstlenecek Almanya, AB'nin mülteci politikaları konusunda reform adımları atmak istiyor.

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Alman Yeşiller partisinin Federal Meclis Grubu Sözcüsü Luise Amtsberg de Almanya'nın AB dönem başkanlığını Türkiye ile AB arasında yeni bir mülteci anlaşması pazarlıkları için bir fırsat olarak değerlendirmesini istedi.

Mevcut anlaşmanın kötü olduğunu ifade eden Amtsberg, "Anlaşma AB'yi baskı altında tutuyor ve bu yüzden de değiştirilmesi gerekiyor” dedi. Alman haber kanalı N-TV'ye konuşan Amtsberg, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda da Türkiye'yi sığınmacılara iyi imkanlar sunabilmesi için desteklemek lazım. Ancak bu sadece çözümün bir parçası, diğer parçasıysa Avrupa'nın bu insanlara kucak açması ve bir gelecek sunması gerektiği” ifadelerini kullandı.

AFP,DW,MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe