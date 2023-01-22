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Yunanistan'ın Türkiye ile olan sınır hattına inşa ettiği öelik duvarın bir bölümü - (21.01.2023)
Fotoğraf: Alexandros Avramidis/REUTERS
GöçYunanistan

Atina Türkiye sınırındaki duvarı uzatıyor

2 saat önce

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırına çektiği 37,5 kilometre uzunluğundaki duvarı 35 kilometre daha uzatacağını açıkladı.

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Yunanistan hükümeti, Türkiye ile sınır bölgesine çektiği 37,5 kilometreye ulaşan 5 metre yüksekliğindeki çelik duvarı 35 kilometre daha uzatacağını açıkladı. Açıklama, hafta sonunda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile İngiltere ile İsviçre'nin büyükelçileri eşliğinde sınırda süren duvar inşatını ziyaret eden Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'dan geldi.

Yunanistan Devlet Televizyonu'nun (ERT) bildirdiğine göre, Yunan Bakan yeni sınır koruma duvarının yaklaşık 100 milyon euroya mal olacağını ve bunun Yunanistan tarafından finanse edileceğini söyledi.

"Türkiye'den günde yaklaşık 400 kişi geçiş teşebbüsünde bulunuyor"

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos
Takis TheodorikakosFotoğraf: ANE/picture alliance

Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un aktardığına göre, Türkiye'den her gün yasa dışı yollarla 400 civarında kişi Yunanistan'a, dolayısıyla da Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yapma teşebbüsünde bulunuyor. Geçen yıl Yunan sınır koruma güçlerinin Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a giriş yapmaya kalkışan 260 bin kişiyi tespit ettiğini ifade eden Theodorikakos, bölgede göçmen kaçaklığı yaptığı zannıyla da bin 500 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İnsan hakları ve göçmen kuruluşları, Yunanistan'ı düzensiz yolla ülkeye giriş yapmayı deneyen insanları Türkiye'ye zorla geri itmek (pushback) ile suçluyor. Atina ise Türkiye'yi göçmenleri Yunanistan'a yollamakla ve göçmenleri Suriye'ye, başka ülkelere veya yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye zorlamakla itham ediyor.

 

dpa / ETO,ET

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