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Fotoğraf: Aggelos Tsatis
GöçYunanistan

Atina: Türkiye göçmenleri zorla gönderiyor

59 dakika önce

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, Türk jandarmasının göçmenleri zorla Meriç kıyısına getirerek şiddet tehdidi ile Yunanistan'a gönderdiğini öne sürdü.

https://www.dw.com/tr/atina-t%C3%BCrkiye-g%C3%B6%C3%A7menleri-zorla-g%C3%B6nderiyor/a-62824190

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Meriç nehrinin Türkiye tarafında bulunan göçmenlerin, Türk makamları tarafından nehrin karşı yakasına geçmeye zorlandığını iddia etti. Yunan televizyonuna konuşan Bakan Mitarakis, "Türk jandarması, (göçmenleri) nehir kıyısına getirerek, onları şiddet tehdidi altında karşıya geçmeye zorladı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis MitarakisFotoğraf: John Thys/AP Photo/picture alliance

Yunanistan tarafına geçen 38 göçmenin ifadelerine göre sınırın Türkiye tarafında bir çocuğun hayatını kaybettiğini dile getiren Mitarakis, Türk yetkililerin bu çocuğun cesedini bulması gerektiğini belirtti.

Adacıkta yaşayan göçmen grubu

Türkiye ile Yunanistan arasında sınır hattını oluşturan Meriç nehri üzerindeki küçük bir adacığın üzerinde günlerce hayatta kalma mücadelesi veren 38 kişilik bir göçmen grubu için çok sayıda insan hakları örgütü, Avrupa Birliği'ne (AB) alınmaları yönünde çağrı yapmıştı.

Yunan makamları söz konusu göçmenlerin, nehir üzerindeki adacığa ulaştıklarında, kendilerini yanlışlıkla Yunanistan'da sandığını ve Atina'dan yardım beklediğini ifade etmişti. Daha sonra ayrıntıları net olarak bilinmeyen bir şekilde Filistinliler ve Suriyelilerden oluşan bu göçmen grubunun bir botla nehrin Yunanistan tarafına geçtiği duyurulmuştu.

Yunan haber portalı efsyn.gr'nin haberine göre göçmenler, Yunanistan ve AB tarafından kabul edilmemeleri ve Türkiye'ye gönderilmeleri durumunda, Ankara tarafından ülkelerine gönderilme endişesi taşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mültecilere Yardım Örgütü'nün aktardığı verilere göre, 1 Ocak 2022'den 7 Ağustos 2022'ye kadar Türkiye'den Yunanistan'a karayolu ile 3 bin 225 göçmen geçiş yaptı.

dpa / ET,HT

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