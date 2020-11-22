 Atina: Türkiye AB′yi bu sefer kandıramayacak | AVRUPA | DW | 24.11.2020

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AVRUPA

Atina: Türkiye AB'yi bu sefer kandıramayacak

Yunanistan, Ankara'dan AB'ye yönelik son dönemde gelen ılımlı mesajlarla ilgili olarak "AB saf değil. Bu sefer o kadar kolay kandıramayacaklar" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye ait sondaj gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Türkiye'nin AB ile yakınlaşma konusunda ciddi olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek Ankara'nın 10-11 Aralık'ta düzenlenecek AB zirvesinde Türkiye için olumlu bir karar çıkma şansını ortadan kaldırdığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'den Türkiye'nin üyeliğinin katacağı değeri görmesini beklediklerini söyledi, ABD'ye de "yeni sayfa açma" çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından AB’nin Aralık ayındaki zirvede,Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi.

Türkiye'ye olası yaptırımların gündeme geleceği Aralık ayındaki AB liderler zirvesi öncesinde Almanya'nın ardından AB de Türkiye'yi uyardı. Josep Borrell, Türkiye'nin tavrında köklü değişiklik beklediklerini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğini açıkladı.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görev süresinin uzatılması Ankara ile Atina arasında yeni gerilime neden oldu. Ülkelerin dışişleri bakanlıkları karşılıklı açıklamalarda bulundu.

Yunanistan, Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamak için ABD'den F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. ABD, S-400 krizi nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Türkiye'nin Ağustos ayından bu yana "yasa dışı faaliyetlerini sürekli genişlettiğini" savunan Dendias, "AB saf değil. Ankara bu sefer AB'yi o kadar kolay kandıramayacak" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tavrını bölgenin güvenliği açısından "revizyonist, istikrarı bozucu ve tehlikeli" diye nitelendiren Dendias, Ankara'nın davranışlarının AB'nin ifade ettiği ve savunduğu öncelik ve değerlere de aykırı olduğunu savundu.

AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırım ve cezai önlem kararlarını pozitif gündem oluşturmak ve diyalog adına ertelediğine işaret eden Dendias, burada koşulun Türkiye'nin "yasa dışı faaliyetlerini tümden sona erdirmesi" olduğunu hatırlattı.

Ankara'dan gelen mesajlar

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ankara'dan gelen ılımlı mesajlara gönderme yapan Dendias, Türkiye'nin "iyi niyet" ve "olumlu jest" sözlerindeki herhangi bir geri adımın Türkiye'nin olumsuz imajını daha da kötüleştireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10-11 Aralık'taki zirve öncesinde Cuma günü Brüksel'de temaslarda bulunmuş ve Türkiye'nin "dostluk eli uzatmaya hazır olduğu" mesajı vermişti. Kalın, temasları sırasında Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü kaydetmiş, bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Fransa: Türkiye'den söz değil eylem bekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Fransız medyasına yaptığı açıklamada Kalın'ın ziyaretiyle ilgili olarak Türkiye'den söz değil eylem bekledikleri mesajı verdi. Fransız Bakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2-3 gün yatıştırıcı açıklamalar gelmesi yeterli değil. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Eylem gerekli. Benim düşüncem bu ve tabii ki aynı zamanda Cumhurbaşkanı Macron'un da tutumu bu. Değerlendirmelerimizi eylemler temelinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesi öncesinde Türkiye Oruç Reis gemisini Antalya limanına geri çekmiş, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa'nın Türkiye'ye yaptırımların derhal uygulanması çağrısı, başta Almanya olmak üzere diyaloğa şans tanınmasını isteyen ülkelerde kabul görmemişti. Bunun üzerine zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yeniden başlaması durumunda yaptırımların gündeme getirilmesi ve Aralık ayındaki zirvede ele alınması karara bağlanmıştı. Ancak Türkiye'nin zirveden sonra 12 Ekim'de Oruç Reis için yeni bir seyir bildirimi (Navtex) yayımlaması gerilimi yeniden artırmıştı.

Oruç Reis için yürürlükteki son Navtex 29 Kasım'da TSİ 20.59'da sona eriyor.

DW,dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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