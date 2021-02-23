 Atina: Türk F-16′ları Yunan adaları üzerinde uçuş yaptı | AVRUPA | DW | 05.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Atina: Türk F-16'ları Yunan adaları üzerinde uçuş yaptı

Yunanistan Türk F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal ettiğini ve Ege'de yerleşim olan adalar üzerinde uçuş yaptığını duyurdu.

Türk F-16 savaş uçağı

Türk F-16 savaş uçağı

Yunanistan Savunma Bakanlığı iki Türk F-16 savaş jetinin bugün öğle saatlerinde Koyun Adası üzerinde uçuş yaptığını duyurdu. Yunan devlet televizyonunun haberine göre savaş jetleri yerleşim yeri olan adanın üzerinde 4 bin 500 metre irtifada uçuş yaptı. Yunanistan Savunma Bakanlığı Mart ayında Türk savaş jetlerinin  üzerinde yerleşim olan Ege'deki Yunan adaları üzerinde toplam dört kez uçuş yaptığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Ankara'da biraraya gelmesi planlanıyor. Dendias şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda iki ülke arasında Akdeniz ve Ege'de yaşanan krizin tırmanmaması halinde görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Önerdiğimiz linkler

Yunanistan Türkiye’yi Ege Denizi’nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli" denildi.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Türkiye'nin Yunan adalarından "göçmenleri geri almayı sürdürmesini" istedi.

Dendias gelecek hafta Ankara'ya gidecek

Pazartesi sabahı Sırbistan'a bir ziyaret düzenleyen Dendias, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile yaptığı görüşmede de gelecek hafta Ankara'ya gideceğini ifade etti. Dendias "Ama elbette doğru iklimin egemen olması ve Türkiye'nin ziyaretime engel olacak provokatif tedbirlerde bulunmaması şartıyla" diye konuştu.

Dendias ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmeye Alman hükümeti aracılık etmişti. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis arasında da bir görüşme arzusunda olduklarını söylemişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yetki alanı ve doğalgaz kaynakları üzerinde hakkın kime ait olduğu tartışması, Ege'de kıta sahanlığı tartışması ve sığınmacıların düzensiz geçişi gibi kriz konuları bulunuyor.

dpa / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Griechenland F16 Kampfjet

Ege'de taciz gerginliği 23.02.2021

Türkiye, Ege sularında araştırma yapan TCG Çeşme gemisinin Yunan jetleri tarafından taciz edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar, "gerekli karşılık verildi" derken, Yunanistan suçlamaları geri çevirdi.

Persischer Golf Anti IS-Koalition französische Kampfjets

Yunanistan'ın Rafale alımları meclisten geçti 14.01.2021

Yunan meclisi, hükümetin Fransız yapımı 18 adet Rafale savaş uçağı alım projesine onay verdi. Atina uçak alımlarıyla Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmayı hedefliyor.

Griechische Sicherheitskräfte an der türkisch-griechischen Grenze

Türk-Yunan sınırında görece sessizlik bozuldu 11.03.2020

Türk-Yunan sınırında iki günlük görece sükunetin ardından akşama doğru sığınmacılarla Yunan polisi arasında olaylar çıktığı bildiriliyor. Ankara'da Yunan Büyükelçi'nin Dışişleri'ne çağrıldığı kaydedildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İngiltere kitlesel hızlı test programı başlatıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede herkesin haftada iki kez ücretsiz Covid-19 testi olabileceğini açıkladı. İngiltere’de aşılama hızla devam ederken ülkede yeniden açılma adımları devreye girecek.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  