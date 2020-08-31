 Atina Fransa′dan Rafale alıyor iddiası | AVRUPA | DW | 01.09.2020

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AVRUPA

Atina Fransa'dan Rafale alıyor iddiası

Atina, Türk-Yunan geriliminin tırmandığı bir dönemde, bazı ülkelerden silah satın almak istediğini duyurdu. Yunanistan'ın Rafale tipi 18 savaş uçağının alımı için Fransa ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Yunanistan'ın Fransa'dan almak istediği iddia edilen Rafale tipi savaş uçakları

Yunanistan'ın Fransa'dan almak istediği iddia edilen Rafale tipi savaş uçakları

Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan geriliminin devam ettiği bir dönemde, Yunanistan'ın Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden silah satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklandı.

Salı günü Reuters haber ajansına konuşan Yunan hükümetinin bir temsilcisi, "Ülkemizin savunma yetkinliğini güçlendirmek için, Fransa ve diğer bazı ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. Satın alınması planlanan silahlar arasında savaş uçaklarının da bulunduğunu kaydeden yetkili, mali kararların henüz alınmamış olduğunu vurguladı.

Paris ve Atina arasında yürütülen görüşmeleri, Fransız hükümet yetkilileri de teyit etti. Ancak yetkililer, henüz bir sonuca varılmadığının altını çizdi.

Yunan medyası Pazartesi günü, hükümetin Fransız üretici Dassault'dan 18 Rafale savaş uçağı almak istediğini yazmıştı.

Yunanistan "caydırıcılığını artırmak" istiyor

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin mali rezervlerinin bir kısmını silah ithalatı için kullanmaya hazır olduklarını söylemiş ve amaçlarının caydırıcılığı artırmak olduğunu ifade etmişti.

Türkiye Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerindeki ısrarını sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) de Ankara'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. AB Komisyonu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi taraftarı olunduğu belirtilmişti.

Fransa daha önce Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan'a desteğini açık ve sert biçimde ifade etmiş ve bu kapsamda, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bölgede Türkiye’ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıklarını dile getirmişti.

Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Macron: Türkiye’ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguladık

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin sözlerden ziyade eylemleri dikkate aldığını belirterek ülkesinin Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı “kırmızı çizgi politikası” uyguladığını söyledi.  

Dışişlerinden Fransa'ya tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Fransız uçaklarının Kıbrıs'a iniş yapmasının 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğunu açıkladı. Açıklamada Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin dışarıda bırakılamayacağı belirtildi.  

Yunanistan-Fransa ortak tatbikatı başladı

Yunanistan ile Fransa Girit Adası açıklarında ortak deniz tatbikatına başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Akdeniz’de ülkesinin askeri varlığını artıracağını bildirmişti.  

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