Atina-Ankara arasında aşı mutabakatı

Yunanistan’la ikili ilişkilerin normalleştirilmesi için Atina'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Nikos Dendias ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlarının görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında iki ülkenin uyguladıkları Covid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınması konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. Çavuşoğlu, "Aşı sertifikasında anlaştık. Negatif olan iki ülkenin vatandaşları karşılıklı olarak seyahat edebilecek. İki ülkede aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Kararın iki taraflı turizme katkıda bulunacağına inanıyoruz. Yunanistan ile ortak irademiz var" dedi.

Dendias da, "Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre Yunanistan ve Türkiye vatandaşları, mevcut Covid-19 aşılarını vurulmaları veya negatif PCR testi almaları halinde her iki ülke arasında seyahat edebilecek.

"25 maddede anlaştık"

Ziyaretin pozitif bir havada geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık" dedi.

Siyasi ve askeri diyaloğun tüm kanallarda devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız" dedi.

"Ciddi sorunların farkındayız"

Dendias ise, Türkiye ile Yunanistan arasındaki "ciddi sorunların" farkında olduklarını ifade etti. Açıklamasını kısa tutan Dendias, "Bugünkü görüşmenin amacı müzakereler için bir başlangıç adımı atmak ve mümkün olursa durumu zaman içerisinde kademeli olarak normalleştirmek" diye konuştu.

Liderlerin NATO Zirvesi’nde görüşmesi bekleniyor

Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran ayındaki NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile bir araya geleceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, “Liderlerimizin NATO Zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Nikos’un söylediği gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız var. Bunların iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz. Bunun için de diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu’nun Atina ziyareti, Nisan ayında Denias’ın Ankara’ya düzenlediği ve gerilimli geçen ziyaretinin ardından iki dışişleri bakanı arasındaki ilk görüşme özelliği açısından önem taşıyor. Ankara’daki basın toplantısında iki bakan Doğu Akdeniz’de gaz arama, egemenlik hakları ve göçmen politikası konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunmuş ve tansiyon yükselmişti.

DW, Reuters / GY, HT

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