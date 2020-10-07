Ateşkes kararının arından Bakü ve Erivan’dan karşılıklı saldırı iddiaları

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların başlamasından bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilk diplomatik temas Cuma günü, Kremlin'in çağrısıyla Moskova'da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuk yaptığı görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov masaya oturdu.

Rusya'nın başkentinde yaklaşık 11 saat süren görüşmelerin ardından Lavrov, Dağlık Karabağ'da esirlerin ve cenazelerin değişimi ve bölgede insani temellerde bir ateşkes konusunda tarafların mutabık kaldığını açıkladı.

Cumartesi günü yerel saat ile saat 12'de devreye giren ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğuyla gerçekleşeceği belirtilen ateşkesin ne kadar devam edeceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Karşılıklı saldırı iddiaları

Ateşkes haberinin gelmesinin ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Erivan güçlerinin birçok kentte yerleşim yerlerini yoğun biçimde bombaladığını öne sürdü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu saldırılara uygun eylemlerle karşılık verdiği belirtildi.

İddiaları reddeden Ermenistan ise Bakü'yü ülkenin yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde drone saldırıları gerçekleştirmekle suçladı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerleri de Stepanakert'in hedef alındığını ancak henüz saldırılarda yaralanan olmadığını belirtti.

Binlerce kişi yerinden oldu

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda iki taraf da birbirini sivil hedeflere saldırmakla suçluyor. Çatışmalarda şimdiye kadar aralarında sivillerin de olduğu yüzlerce kişi hayatını kaybettti, binlerce kişi de yerinden oldu.

Dağlık Karabağ'daki Stepanakert kentinden saldırı görüntüleri

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan destekli ayrılıkçı yönetim 1992'de bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Bölgede 90'ların başında başlayan ve 1994'te sona eren etnik çatışmalarda 30 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'a bağlı "rayon" adı verilen yedi ilçe de tampon bölge olarak Ermenistan destekli Ermeni milislerin işgali altında bulunuyor.

DW,Reuters / SÖ, EC

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