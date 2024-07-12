Asya'nın en zengini: Mukesh Ambani kimdir?

Asya'nın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin oğlu, aylar süren eğlencelerin ardından dünyaevine girdi. Peki Ambani kim ve servetinin kaynağı ne?

Asya'nın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin 29 yaşındaki oğlu Anant Ambani, aylar süren kutlama ve eğlencelerin ardından dünyaevine girdi. Oğul Ambani, yaşıtı Radhika Merchant (29) ile evlendi.

Anant, babasına ait holdingin yenilenebilir ve yeşil enerji biriminden sorumlu. Gelin Radhika Merchant ise ecza devi Viren Merchant'ın kızı, babasının Encore Healthcare adlı şirketinde pazarlama müdürü olarak çalışıyor.

Tören, aileye ait Jio Dünya Kongre Merkezinde yapıldı. Davetliler arasında ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Bollywood ünlülerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından CEO'lar ve siyasetçiler vardı.

Hindistan'ın en kalabalık şehirlerinden Mumbai'de, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı, şehirde ciddi trafik sıkışıklığı yaşandı. "Yılın düğünü" olarak gösterilen kutlamalar kimilerini "kent ekonomisine katkı sağladığı" gerekçesiyle memnun etse de başta trafik olmak üzere düğün kaynaklı aksaklıklardan şikayet edenlerin sayısı çok oldu.

Törenlerin Hindistan'daki gelir eşitsizliğini gözler önüne serdiği yorumları da yapıldı.

Anant Ambani ve Radhika Merchant Fotoğraf: Ashish Vaishnav/SOPA Images/Imago Images

Rihanna sahne almıştı

Aile, aralıksız dört gün süren bu son eğlenceden önce bir dizi düğün öncesi etkinlik organize etmişti.

Mart ayında, aralarında Mark Zuckerberg ve Bill Gates'in de bulunduğu 1200 davetli için verilen 3 günlük partide şarkıcı Rihanna sahne almıştı. Aile Mayıs'ta ise İtalya'dan Fransa'ya 3 günlük yat yolculuğu yapmış, bu sırada şarkıcı Katy Perry performans sergilemişti. Geçen hafta da şarkıcı Justin Bieber'ın sahne aldığı bir eğlence düzenlenmişti.

Haftalardır süren eğlence dizisine Ambani'nin milyonlarca dolar harcadığı belirtiliyor.

Ambani 2018'de de kızının düğününe şarkıcı Beyonce'u çağırmış, o törende davetliler arasında eski ABD dışişleri bakanları Hillary Clinton ve John Kerry de yer almıştı. Hindistan basınına göre 2018'deki düğünün faturası 100 milyon dolar olmuştu.

Mukesh Ambani kimdir?

66 yaşındaki Mukesh Ambani, Forbes dergisine göre 123 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dokuzuncu kişisi.

1957'de Mumbai'de doğan Ambani, Stanford Üniversitesinde işletme eğitimini yarım bırakarak aile şirketine katıldı. Babası "polyester prensi" olarak anılıyordu. İlerleyen yıllarda şirketi petrokimyanın ötesinde spordan lüks tüketime geniş bir alana açtı, Reliance Endüstriyi yarattı.

Ancak servetini siyasi bağlantıları sayesinde büyütmekle eleştiriliyor.

Ambani ailesinin 27 katlı evi Fotoğraf: Hindustan Times/Imago Images

Türkiye'de de yatırımları var

Petrolden telekominikasyona geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Reliance Industries, dev bir holding ve yılda 100 milyar dolardan fazla gelir elde ediyor.

Holding 2019 yılında Türkiye'de tekstil yatırımı yapmıştı. Şirket Şubat ayında da Walt Disney ile Hindistan pazarında birleşme kararı aldı. Ortaklığın değeri 8,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Reliance, 5 kez ulusal şampiyon olan Mumbai kriket takımının da sahibi.

Bir milyar dolar değerinde, 27 katlı evi bulunan Ambani, hayırseverliğe ise karşı çıkıyor. Daha önce verdiği bir röportajda, servetin bir kısmını bağışlamanın "bağımlılık yarattığını ve girişimciliği azalttığını" söylemişti.

AP,AFP,Reuters / MUK,BK

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