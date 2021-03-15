 AstraZeneca aşısı Almanya′da askıya alındı | ALMANYA | DW | 15.03.2021

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ALMANYA

AstraZeneca aşısı Almanya'da askıya alındı

AstraZeneca tarafından üretilen koronavirüs aşısının kullanımının birçok ülkede askıya alınmasının ardından Almanya da tedbir amaçlı aşının uygulanmasını durdurdu. Fransa ve İtalya da aşının kullanımını askıya aldı.

Weltspiegel 15.03.2021 | Corona | AstraZenevca-Impfstoff

Almanya'da kullanımda olan üç koronavirüs aşısından bir olan AstraZeneca'nın uygulanması askıya alındı.

Almanya Federal Sağlık Bakanlığı'nın bir sözcüsünün açıklamasına göre, aşının uygulanmasına "tedbir amaçlı" olarak ara verildi. Sözcü, federal hükümetin Almanya'da aşılar konusunda tavsiye kararlarını açıklayan Paul-Ehrlich Enstitüsü'nün güncel tavsiyesi doğrultusunda hareket edildiğini belirtti.

Enstitü, AstraZeneca aşısının kullanıldığı birçok Avrupa ülkesinde aşının uygulanmasının ardından beyin damarlarında kan pıhtılaşması (tromboz) vakalarının görülmesi sonrasında aşıyla ilgili yeni incelemelerin gerekli olduğu tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya'da Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) şu ana kadar kullanım onayı verdiği dört aşıdan üçü olan Biontech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşıları uygulanıyordu. EMA'nın geçen hafta onay verdiği Johnson&Johnson aşısı ise Almanya'da henüz kullanılmaya başlanmadı.

Fransa ve İtalya da askıya aldı

Almanya'nın AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının kullanımını askıya almasının ardından benzer bir karar da Fransa ve İtalya'dan geldi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşının ülkede uygulanmasının tedbir amaçlı askıya alındığını belirtirken, aşılama sürecinin "yakın bir tarihte yeniden başlamasını umduğunu" söyledi. Macron, yeniden aşılamaya geçmeden önce Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşı ile ilgili yeni kararının bekleneceğini söyledi. İtalya İlaç Denetim Kurumu da EMA'nın kararına kadar ülkede AstraZeneca'nın koronavirüs aşı sürecinin durdurulduğunu açıkladı. 

Avrupa İlaç Ajansı'nın AstraZeneca aşısının kullanımı ile ilgili olarak salı günü karar vermesi bekleniyor. 

Ne olmuştu?

AstraZeneca koronavirüs aşısının uygulandığı birçok kişide kan pıhtılaşması vakalarının görülmesi üzerine Danimarka geçen hafta perşembe günü aşılama sürecini askıya almıştı. Danimarka Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, aşı yapılan bazı kişilerde "ciddi kan pıhtılaşması vakaları" tespit edilmesi nedeniyle aşının uygulanmasının askıya alındığı belirtilmişti. Danimarka'da 60 yaşında bir kadın, aşı olmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Danimarka'yı Norveç, İzlanda, Bulgaristan ve Hollanda izledi. Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Lüksemburg da aşının belli bir serisinin uygulanmasını askıya alırken, İtalya ve Romanya ise başka bir serinin uygulanması sürecini durdurdu.

İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca şirketi ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile İngilere'de aşı olan on yedi milyondan fazla kişinin verilerinin değerlendirildiği analizlerin "aşının akciğer embolisi veya tromboz riskini artırdığına dair hiçbir kanıt ortaya koymadığını" açıklamıştı.

dpa,AFP/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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