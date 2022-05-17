"Erdoğan pazar mantalitesine sahip"

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazına ilişkin değerlendirmesinde, Erdoğan'ın "pazar mantalitesine" sahip olduğunu ve "fiyatı yükseltmek" istediğini belirtti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Alman basın organlarında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Alman ikinci kanalı ZDF'de konuşan Asselborn, Türkiye'deki pazarların ne şekilde işlediğini herkesin bildiğini belirterek, "Erdoğan'ın mantalitesi bazen bunu andırıyor" diye konuştu. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki aleyhte tutumunun Kürt meselesi ile ilgili olduğu konusunda tereddütleri bulunduğunu belirten Asselborn, konunun daha çok ABD'den F-16'ların sevkiyatı ile ilgili olduğunu öne sürdü. Asselborn, "Erdoğan'ın fiyatı yükseltmeye ve F-16'ların sevk edilmesi için baskıyı artırmaya çalıştığını düşünüyorum" diyerek, bunun "tehlikeli bir oyun" olduğunu dile getirdi.

Deutschlandfunk radyosuna da aynı konuda açıklama yapan Asselborn, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğini engellemeyeceğini ve bunun sorumluluğunu alamayacağını ifade etti. Asselborn, bu açıklamasında da Türkiye'nin tutumunun savunma ürünlerinin ihracatı konusunda tavizler verilmesini sağlamak olduğunu düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin 2019'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına karşılık Washington Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almış ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Zararın telafi edilmesini talep eden Ankara ise eski nesil savaş uçakları F-16'ların Türkiye'ye satışının onaylanmasını istemişti.

Erdoğan: Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar

Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS

Finlandiya'dan sonra İsveç de dün NATO üyeliği için resmen başvurma kararı aldı. Ancak NATO'ya yeni üye kabulü için İttifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor. Türkiye ise bu iki ülkenin üyeliğine soğuk bakıyor.

Veto sorununun aşılması için Türkiye'ye diplomatik heyet göndereceklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya'ya dün bir mesaj veren Erdoğan, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" demişti. "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" diyen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya bundan sonra "bu tavrını" değiştirse de Türkiye'nin onlara güvenmeyeceğini belirtmişti.

AFP,dpa / BÖ,ET