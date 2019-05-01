 Assange hakkındaki tecavüz soruşturması yeniden açılacak | TÜRKİYE | DW | 13.05.2019

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TÜRKİYE

Assange hakkındaki tecavüz soruşturması yeniden açılacak

İsveç'te savcılık, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz suçlamalasıyla ilgili soruşturmayı yeniden açacağını duyurdu.

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Julian Assange

İsveç savcılığı, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a 2010 yılında yöneltilen tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmayı yeniden açacak. İsveçli Başsavcı Yardımcısı Eva-Marie Persson, Assange'ın Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliğinden ayrılması nedeniyle soruşturmanın sürdürülmesinin mümkün olacağı düşüncesiyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

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Avustralya, Julian Assange konusunun "ABD ile İngiltere arasında" olduğunu, ancak idam cezasına "kesinlikle karşı" olduklarını söyledi. Ekvador'da ise Assange'a yakınlığıyla bilinen bir kişi gözaltına alındı. (12.04.2019)

Beş yıldır Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğinde yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange Ekvador vatandaşı oldu. Ekvador, İngiltere’den Assange için diplomatik statü talep ederken, İngiltere bunu reddetti. (11.01.2018)

Assange, söz konusu suçlama nedeniyle tutuklanıp İsveç'e iade edilmesi ihtimaline karşı 2012 yılında Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Assange hakkındaki suçlama 2017 yılında düşürülmüştü. Ancak yayımladığı WikiLeaks belgeleri nedeniyle ABD tarafından da iadesi istenen Assange, elçilik binasını terk etmemişti. Bu binada yedi yıl geçiren Assange, Ekvador'un sığınmacı statüsünü kaldırması üzerine geçen ay Ekvador Büyükelçiliğine giren İngiliz polisince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. İngiliz mahkemesi 1 Mayıs'ta verdiği kararda "kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal" ettiği gerekçesiyle Assange'a 50 hafta hapis cezası vermişti.

İsveçli Başsavcı Yardımcısı Persson, İngiltere'de verilen hapis cezasını tamamlamasının ardından Assange'ın iadesini isteyeceklerini söyledi. İngiliz yargısı, İsveç ve ABD'nin Assange hakkındaki iade taleplerini değerlendirecek. 

Avukat: Gerekçeyi anlamıyorum

Assange'ın avukatı Per E. Samuelsen, İsveç kanalı SVT'ye yaptığı açıklamada, savcılığın verdiği karara şaşırdığını ifade etti. Samuelsen, "İsveçli savcının 10 yıllık bir davayı yeniden açma gerekçesini anlamıyorum" dedi. Avukat Samuelsen, "Soruşturmanın yeniden açılması, İsveç için utanç verici" diye konuştu.

WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristin Hrafnsson ise Başsavcı Yardımcısı Persson'un "yoğun siyasi baskı" altında bu kararı verdiğini öne sürdü. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Hrafnsson, "Ancak bu karar aynı zamanda Sayın Assage'a ismini temizlemesi için bir fırsat da verecek" dedi. Hrafnsson, Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceğine dair güvence verilmiş olsaydı İsveç'e gönderilmeye hazır olduğunu söyledi. Hrafnsson, "Her zaman soruları yanıtlamaya gönüllüydü" ifadesini kullandı.

 

DW,dpa,rtr/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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