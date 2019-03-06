Aslı Erdoğan: Belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın zamanı geldi

Yazar ve gazeteci Aslı Erdoğan, Türkiye'de hükümeti eleştirenlerin "insanlık dışı bir muameleye" maruz kaldıklarına dikkat çekti. Yazar, "Belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın gerçekten zamanı gelmiştir" dedi.

Erdoğan, bir diğer gazeteci Ahmet Altan'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına atıfla, "İlk başta blöf yaptıklarını zannettim, ama gerçekten bu hükümleri veriyorlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, yazar ve gazetecilerin kamuoyunda görünürlükleri oldukları için diğer mahkumlara göre şanslı olduklarını söyledi.

Türkiye'de 2009 yılında yayınlanan "Taş Bina ve Diğerleri" romanının Almanca baskısının yayınlanması vesilesi ile Frankfurt'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, avukatlar ya da doktorlar gibi başka meslek gruplarından birçok kişinin de baskı altına alındığını hatırlattı. 52 yaşındaki yazar, kendi meslektaşlarından farklı olarak durumları üzerine haber yapılmayan birçok öğrencinin de cezaevlerinde olduğuna dikkat çekti.

Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi de olan Aslı Erdoğan, gazeteye yönelik soruşturma kapsamında 2016 yılı Ağustos ayında gözaltına alınmış ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gazetenin yazarlarından da olan Erdoğan, PKK'ya yönelik mücadele kapsamında hükümetin Cizre'de ilan ettiği sokağa çıkma yasaklarını eleştirmişti. Erdoğan yaklaşık 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra önce yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmış ardından da 2017 Haziran ayında kendisine yönelik yurt dışı çıkış yasağı da kaldırılmıştı.

Türkiye'yi terk eden yazar, bugüne kadar Almanya'da barış, basın özgürlüğü ve kadın haklarına ilişkin çok sayıda ödüle layık görüldü.

DW, epd/SÖ,GA

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