Artvin'de inşaatı protesto eden köylülere saldırı: 1 ölü

Artvin'in Çifteköprü Köyü'ne yapılmak istenen konaklama tesisine itiraz eden bölge halkı inşaat şirketi yetkilisinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Artvin'in Borkça ilçesinde yapılmak istenen konaklama tesisi ve mesire alanı projesine karşı çıkan bölge sakinleri ile inşaat firması çalışanları arasında tartışma çıktı. Bu sırada şirket yetkililerinden biri tabancayla kalabalığa ateş açtı; bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Çifteköprü Köyü'nde "Konaklamalı Mesire Alanı" yapılmasına itiraz eden köylüler, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etti.

Makinelerin inşaat alanına getirildiği sırada köylüler ile özel şirket yetkilileri arasında tartışma çıktı. Haber ajansı DHA tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü, o sırada yüklenici şirket yetkililerinden M.U.'nun kalabalığa ateş açtığını aktardı.

Kurşunların isabet ettiği Gökhan Koyuncu, Ersan Koyuncu ve Reşit Kibar yaralandı. Ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Reşit Kibar burada hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, zanlı M.U.'nun, şirket çalışanı F.M.'nin aracından aldığı silahla kalabalığa ateş açtığı kaydedildi.

Silahın ruhsatlı olduğu belirtilen açıklamada M.U. ve F.M.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Bölge halkı proje nedeniyle "yüzlerce ağacın kesileceğini" söylüyor. Orman İşletme Müdürlüğü bölgeye yapılacak turizm tesisini ihale ile özel bir şirkete vermişti.

DHA,DW / MUK,HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?