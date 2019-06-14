 Arkansas′ta tecavüz ve ensestte dahi kürtaj yasaklandı | DÜNYA | DW | 10.03.2021

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DÜNYA

Arkansas'ta tecavüz ve ensestte dahi kürtaj yasaklandı

ABD’nin Arkansas eyaletinde her ne sebeple olursa olsun kürtaj yasaklandı. Ensest ve tecavüz mağdurlarının da kürtaj yaptırmasını yasaklayan yasaya sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Arşiv

Arşiv

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arkansas eyaletinde tecavüz ve ensest sonucu hamile kalanlar dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun kürtajın yasaklanmasını öngören yasa onaylandı.

Muhafazakarlığı ile tanınan Cumhuriyetçi Partili eyelet valisi Asa Hutchison yasadaki tek istisnanın "annenin hayatının tehlikede olması durumu" olduğunu açıkladı.

Söz konusu yasanaın Arkansas’ta yaz aylarından önce yürürlüğe girmesi öngörülmüyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ACLU, yasayı mahkemeye taşıyacağını bildirerek, bu yasağın "zalimce ve anayasa aykırı" olduğunu ifade etti.

Gözler Yüksek Mahkeme'de

Vali Hutchison ise kürtaj yasağı tasarısını "samimi ve uzun süredir devam eden yaşam hakkı konusundaki kanaati" nedeniyle imzaladığını söyleyerek, "mevzuatın amacının Yüksek Mahkeme'nin mevcut içtihatları bozmasına zemin hazırlamak" olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçiler, Yüksek Mahkeme'nin 1973’te aldığı ve kadınlara hamileliği sonlandırma hakkı tanıyarak kürtajı tüm ülkede yasal hale getiren "Roe v. Wade" kararının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.   

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın  Yüksek Mahkemeye üç muhafazakar yargıç atamasından sonra mahkemedeki muhafazakar yargıçların ağırlığı artmıştı. Bu durumda kürtaj haklarıyla ilgili 1973 yılında verilen Roe-Wade kararının değiştirilme olasılığının arttığı belirtiliyor.

Eğer bu karardan dönülürse eyaletler kürtaj yasağı konusunda düzenleme yapabilecek.  

Kürtaj Amerikan toplumunu bölen bir konu. Özellikle muhafazakar kesim kürtaja karşı ve yasaklanmasını istiyor. Bu yıl en az 14 eyalette kürtaj yasağı konusunda düzenleme teklifi yapıldı. Son yıllarda kürtaj konusunda bazı eyaletlerde devreye giren kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle birçok klinik kapanmak zorunda kaldı.

 

AFP,AP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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