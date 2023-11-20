Arjantin'de seçimi anarko kapitalist Javier Milei kazandı

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini aşırı liberal sağ popülist Javier Milei kazandı. Milei, Merkez Bankası'nı lağvetmek ve Amerikan Doları'nın da resmi para birimi olarak kullanılmasını istiyor.

Latin Amerika ülkesi Arjantin'de Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu, muhalefetteki aşırı liberal sağ popülist siyasetçi Javier Milei önde bitirdi. Elde edilen sonuçlara göre Milei oyların yüzde 55,95'ini alırken rakibi ve Ekonomi Bakanı Sergie Massa'nın oy oranı yüzde 44,04'te kaldı. Seçim sonrası başkent Buenos Aires'te taraftarlarına seslendiği konuşmasında yenilgiyi kabul eden 51 yaşındaki Massa, Arjantinlilerin çoğunluğununu Milei'yi seçtiğini belirterek rakibinin seçim zaferini kutladı.

Arjantin'in 53 yaşındaki müstakbel devlet başkanı Milei de dün akşam yaptığı zafer konuşmasında "Bugün Arjantin'in yeniden imarı başlıyor. Bu tarihi bir akşam" ifadelerini kullandı. Kendini "anarko kapitalist" olarak tanımlayan ekonomist Milei, Arjantin'in yeniden bir dünya gücü olması için "özgürlük modeli" uygulayacağını belirterek kuracağı hükümetin önünde "devasa sorunların" bulunduğunu kaydetti. Bunları "enflasyon, stagnasyon, istihdam yetersizliği, güvensizlik, yoksulluk ve acı" şeklinde sıralayan Milei, sorunların "özgürlük fikrinin kucaklanması" ile çözülebileceğini dile getirdi.

Seçim kampanyasındaki radikal söylemleri

Seçim kampanyasında popülist söylemleri ile dikkat çeken Milei, ekonomide radikal adımlar atacağından bahsetmişti. Milei, Merkez Bankası'nı lağvetmek istediğini, kamu harcamalarını "elektrikli testere" ile keseceğini ve Arjantin'in para birimi Peso yerine Amerikan Doları'nı yürürlüğe koyacağını söylüyor. Kürtaja ve okullarda cinsellik eğitimine karşı olan Milei, iklim dönüşümünden insanların sorumlu olduğuna da karşı çıkıyor.

Milei'nin söylemlerinin devlet başkanlığı seçiminin ilk turundan sonra ise yumuşamaya başladığı görülmüştü.

Ağır bir ekonomik kriz yaşayan Latin Amerika'nın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Arjantin'de enflasyon yüzde 140'ın üzerinde ve halkın yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Devlet başkanlığı görevini 10 Aralık'ta devralacak

Sıklıkla ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile kıyaslanan Milei, devlet başkanlığı görevini 2019 yılından beri sürdüren merkez soldaki Devlet Başkaın Alberto Fernandez'den 10 Aralık'ta devralacak.

Ustaca şekillendirilmiş gür saçları nedeniyle taraftarları Milei'yi "peruk" olarak adlandırıyor. Seçim zaferinin ardından başkentte toplanan seçmenleri, "Peruk devlet başkanı oluyor" şeklinde sloganlar attı. New York Times gazetesine konuşan kuaförü de Wolverine adlı çizgi film karakterinden esinlendiğini söylüyor.

Reuters,AFP/HS,CÖ

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