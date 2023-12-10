Arjantin'de Javier Milei dönemi başladı

Arjantin'de Kasım ayında devlet başkanlığına seçilen Javier Milei bugün yemin ederek görevine başladı. 53 yaşındaki Milei'nin vaatleri arasında ülkesinin merkez bankasını kapatmak da var.

Arjantin'de Kasım ayında devlet başkanlığına seçilen Javier Milei bugün yemin ederek görevine başladı. Başkent Buenos Aires'teki yemin törenine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İspanya Kralı VI. Felipe gibi çok sayıda siyasi lider de katıldı. Ayrıca eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da törende yer aldı.

Milei'nin dokuz bakandan oluşan kabinesi de yemin ederek bugün göreve başlıyor. Arjantin'de mevcut bakanlar kurulu 18 kişiden oluşuyordu.

Merkez bankasını kapatma ve dolarizasyon sözü vermişti

Milei, seçim kampanyasında enflasyon oranının yüzde 200'e yaklaştığı, ağır ekonomik krizin içindeki ülkede radikal değişikliklere gitme sözü vermişti. Sağ popülist, ultraliberal çizgideki siyasetçi ülkenin merkez bankasını kapatacağını ve Amerikan Doları'nı ülkenin para birimi haline getireceğini ilan etmiş ve Milei ilk reform paketini göreve başladıktan sonra birkaç gün içerisinde parlamentoya sunacağını açıklamıştı.

53 yaşındaki iktisatçı, kasıtlı olarak dağınık bıraktığı saçları ve rock yıldızı kimliğiyle kamuoyunda büyük ilgi çekiyor. Milei, eğitim, sağlık gibi kamu harcamalarında kesinti ve kabineyi küçültme sözünün bir ifadesi olarak seçmenlerin karşısına sık sık elektrikli testereyle çıkmıştı. Kürtaja ve derslerde cinsel eğitim verilmesine karşı olan Milei, küresel iklim değişikliğinin varlığını da reddetmişti.

Milei'nin 1976-1983 yılları arasında Arjantin askeri diktatörlüğünün işlediği suçları önemsizleştiren açıklamaları tepki çekmişti. "1970'lerde bir savaş vardı ve bu savaş sırasında devlet güçleri aşırılıklarda bulundu" diyen Milei, iddia edildiği gibi o dönem 30 bin siyasi muhalifin kaybedilmediğini söylemiş, sayının 8 bin 753 olduğunu ifade etmişti.

Milei, 22 Kasım 2023 tarihindeki devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinde Ekonomi Bakanı Sergio Massa karşısında oyların yüzde 55,6'sını almayı başarmıştı. Milei'nin Arjantin Ulusal Kongresi'nde milletvekili sayısının az olması ise sözünü verdiği politikaları izleyip izleyemeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Reuters, AFP / EC,ET

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