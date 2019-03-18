Aret Demirci: Cumhurbaşkanını değil, medyayı eleştirdim

Alman Friedrich Naumann Vakfı çalışanlarından Aret Demirci hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmada Demirci'nin avukatı Veysel Ok müvekkilinin beraat etmesini talep ederken, Erdoğan'ın avukatı ise bu talebin reddedilmesini istedi. Demirci'nin beraat talebini reddeden mahkeme heyeti davayı 10 Ekim'e erteledi.

Demirci, duruşmanın ardından Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kullandığı "başçalan" ifadesini, geçen yıl seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çok daha kalabalık olan mitingini görmezden gelip, daha ufak çaptaki AKP mitinigine odaklanan medyayı eleştirmek için kullandığını ve bunu da mahkeme heyetine anlattığını belirtti. Demirci, ayrıca bu paylaşımı yarım saat içinde sildiğini de ifade etti.

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre suç değil"

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kabul eden ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Demirci, söz konusu paylaşımının da, siyasi figürlere karşı daha geniş bir alan bırakan bu sözleşmenin ilgili maddesine göre bir suç teşkil etmediğine inandığını dile getirdi. Avrupa Komisyonu’na hukuki konularda danışmanlık yapan Venedik Komisyonu’nun da, Türkiye‘de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirileri kısıtlayan uygulamaları eleştirdiğini ifade eden Aret Demirci davanın ilk duruşmasında beraatini talep ettiğini ancak mahkemenin bu talebi kabul etmeyerek duruşmayı 10 Ekim 2019 tarihine ertelediğini bildirdi. Demirci ayrıca hakkında yurt dışına çıkma ya da benzeri kısıtlayıcı bir karar da verilmediğini belirtti.

Altı yıla kadar hapis cezası

Friedrich Naumann Vakfı çalışanı Demirci geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden önce Twitter hesabından davaya neden olan paylaşımda bulunmuş ancak kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti. Savcılığın Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında dava açtığı Aret Demirci, suçu sabit görülürse dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Yasaya göre işlenen suçun sosyal medyadan yayıldığı tespit edilirse bu cezanın yüzde elli oranında artarak altı yıla çıkma ihtimali de var.

AFP /ET, HT

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