Arap Birliği: Harekât işgal ve egemenliğe saldırı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâta uluslararası tepkiler sürüyor. Arap Birliği, Türkiye’nin askeri harekâtını sert bir şekilde kınadı. Arap Birliği dışişleri bakanları, Mısır’ın çağrısı üzerine Türkiye’nin askeri harekâtını görüşmek üzere Cumartesi günü Kahire'de toplandı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin askeri harekâtını "Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı” olarak nitelendirdi.

Arap Birliği’nin dönem başkanı Irak’ın Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim de, askeri harekâtın insani krizi tırmandıracağı ve Suriye halkının acılarını artıracağı uyarısında bulundu.

Iraklı Bakan, Türkiye'nin askeri harekâtının "teröristlerin yeniden organize olma kapasitelerini güçlendireceğini” ve dünyanın IŞİD’e karşı verdiği mücadeleyi baltalayacağını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı, Lübnanlı mevkîdaşı Cibran Basil ile birlikte, Suriye’nin Arap Birliği üyeliğine yeniden kabul edilmesini de talep etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

Zarif’ten Adana mutabakatı vurgusu

Türkiye'nin Suriye’ye yönelik askeri harekâtına ilişkin olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Adana Mutabakatı'na uyulması gerektiğini tekrarladı. TRT World’e verdiği röportajın bir bölümünü Twitter hesabından paylaşan Zarif, "Güvenliği sağlamanın daha iyi yolu Türkiye ile Suriye arasında hâlâ geçerli olan Adana Mutabakatı'na” uyulması olduğunu belirtti. Türkiye ile Suriyeli Kürtler ve Şam rejimi arasında İran'ın arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna işaret eden Zarif, “İran, Suriyeli Kürtler, Suriye hükümeti ve Türkiye’nin bir araya gelmesine yardımcı olabilir, böylelikle Suriye Ordusu ile Türkiye sınırda koruma sağlayabilir” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin askeri harekâtı başlatması öncesinde yaptığı açıklamada da Adana Mutakabatı'nı gündeme getirerek, "Suriye'de barışı sağlamak ve teröre karşı savaş sadece ülkenin toprak bütünlüğüne ve halkına saygı yoluyla başarılabilir. Adana, Türkiye-Suriye konusunda çerçeve sunmaktadır. İran yardıma hazırdır” demişti.

1998 yılında Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı'na ilişkin olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Perşembe günü yaptığı açıklamada "Suriye’de siyasi bir çözüm olursa bunu konuşabiliriz ama rejim örneğin şu anda ülkenin kuzeydoğusunu kontrol edemiyor. O zaman rejim, bu Adana Mutabakatı’nı nasıl uygulayacak? Oradan Türkiye’ye gelen terör saldırılarını nasıl engelleyecek veya teröristleri imha edecek? Bunu yapamazlar” şeklinde konuşmuştu.

Suriye yönetiminin PKK'ya verdiği destek nedeniyle iki ülkenin savaşın eşiğine geldiği dönemde 1998 yılında imzalanan mutabakat ile Şam, topraklarında Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine izin vermeyeceği taahhüdünde bulunmuştu.

DW, Reuters,AP/JD,TY

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