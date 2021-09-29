Arap dünyasında 2010 yılında baş gösteren protesto hareketlerine Arap Baharı adı verildi.

Protestolar, Tunus'ta başladı ve devamında Mısır, Suriye, Bahreyn, Libya, Suudi Arabistan ve Surie gibi ülkelere yayıldı. Kimi medya organlarında, Arap devrimlerinden de söz edildi. Ancak yıllar içerisinde bu ülkelerde umut edilen siyasi değişikliklerin yaşanmaması, 'Arap Baharı' kavramına da mesafeli yaklaşılmasına neden oldu. DW Türkçe'nin Arap Baharı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.