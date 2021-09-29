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Arap Baharı

Arap dünyasında 2010 yılında baş gösteren protesto hareketlerine Arap Baharı adı verildi.

Protestolar, Tunus'ta başladı ve devamında Mısır, Suriye, Bahreyn, Libya, Suudi Arabistan ve Surie gibi ülkelere yayıldı. Kimi medya organlarında, Arap devrimlerinden de söz edildi. Ancak yıllar içerisinde bu ülkelerde umut edilen siyasi değişikliklerin yaşanmaması, 'Arap Baharı' kavramına da mesafeli yaklaşılmasına neden oldu. DW Türkçe'nin Arap Baharı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Tunisia's President Kais Saied meets with newly appointed Prime Minister Najla Bouden Romdhane, in Tunis, Tunisia September 29, 2021. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Tunus'ta ilk kadın başbakan atandı 29.09.2021

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said jeolog Necla Buden Ramazan'ı ülkenin başbakanı olarak atadı.
Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan leaves after a wreath-laying ceremony at the mausoleum of Mustafa Kemal Ataturk, founder of modern Turkey, in Ankara on August 1, 2009 Erdogan earlier chaired the annual meeting of the High Military Council in Ankara. The High Military Council, from August 1-4, 2009, under the chairmanship of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is set to determine the new chain of command starting from August 30. AFP PHOTO / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

AKP'nin dış politika karnesi: Uluslararası camiada yalnızlık 14.08.2021

19 yıldır iktidardaki AKP, 20 yaşını doldurdu. Partinin dış politika karnesinin 'kırık notlar'la dolu olduğunu belirten gözlemcilere göre Ankara; AB'den kopukluğun, ABD ve Rusya arasında sıkışmışlığın sancısını çekiyor.
July 26, 2021*** Tunisia Ennahda s Ghannouchi Leads Sit-in After Parliament Suspension Supporters of the Islamist party Ennahdha hand up in front of the riot police during a sit-in protest led by the Tunisian Parliament Speaker Rached Ghannouchi, in front of the building of the Tunisian parliament in Bardo, in the capital Tunis, Tunisia, on July 26, 2021, after the army blocked him from entering, and after the decision of Tunisia s President Kais Said to dismiss Hichem Mechichis government, freeze the parliament and suspend the immunity of all members of the parliament. Tunis TUNIS Tunisia benibrahim-tunisiae210726_npuKS PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xChedlyxBenxIbrahimx

Tunus’taki devlet krizinin perde arkası 29.07.2021

Tunus parlamentosunun, Cumhurbaşkanı Said tarafından askıya alınmasının görünürde siyasi nedenleri var. Ancak devlet krizini asıl tetikleyen unsur, ülkeyi her geçen gün daha da bunaltan ekonomik buhran.
epa02976809 A general view of buildings ravaged by fighting in Sirte, Libya, on 22 October 2011. The tribe of slain Libyan leader Muammar Gaddafi urged the National Transitional Council on 22 Octopber to hand over his body to be buried in their hometown of Sirte according to Islamic rules. Gaddafi was captured alive on 20 October by council fighters in Sirte. Some witnesses said he was found hiding in a drainage pipe after a NATO airstrike on a convoy of alleged Gaddafi loyalists. As a result of the attack, the deposed leader was captured and reportedly shot by forces loyal to the National Transitional Council (NTC). EPA/MOHAMED MESSARA |

Libya’ya askeri harekatın bilançosu 19.03.2021

NATO’nun, Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri müdahalesi, 10 yıl önce bugün başladı. Büyük umutlar bağlanan bu müdahale beklentilere ancak kısmen yanıt verebildi.
An Egyptian walks past an old mural Mohammed Mahmoud street near Tahrir Square, related to the 2011 uprising that toppled longtime ruler Hosni Mubarak, Cairo, Egypt, Monday, Jan. 25, 2016. The run-up to the anniversary has seen stepped-up security measures in Cairo, a new wave of arrests and security checks in the city's downtown, an area popular with young, pro-democracy activists. (AP Photo/Amr Nabil)

Mısır: Bahar hayalinden puslu geleceğe 26.01.2021

Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanmaların üzerinden on yıl geçti. Ancak El Sisi yönetimiyle gelinen nokta, Mısırlıların hayalinden oldukça uzakta.
ARCHIV - Der gestürzte tunesische Staatspräsident Ben Ali gestikuliert am 30.07.11.2008 bei einem Parteikongress in Tunis. Foto: EPA (zu dpa Tunesiens Archive: Ben Ali bestach Journalisten auch im Ausland vom 22.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Tunus'un devrik lideri hayatını kaybetti 19.09.2019

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'taki ayaklanmada koltuğunu kaybeden Zeynel Abidin bin Ali yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan'da yaşayan bin Ali 83 yaşındaydı.

A man walks past candidates' posters and designated numbers a day before the start of presidential election in Tunis, Tunisia, Saturday, Sept. 14, 2019. (AP Photo/Hassene Dridi)

Tunus'ta devlet başkanlığı seçiminin ilk turu yapılıyor 15.09.2019

Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerden Tunus’ta halk devlet başkanlığı seçimlerinin öne alınan birinci turu için sandık başında. Seçim, ekonomik ve sosyal sorunların gölgesinde yapılıyor.

11.04.2019 +++ Sudanese celebrate after officials said the military had forced longtime autocratic President Omar al-Bashir to step down after 30 years in power in Khartoum, Sudan, Thursday, April 11, 2019. (AP Photo) |

FR: Sudan devrimi kaos veya diktatörlüğe evrilebilir 12.04.2019

Alman basınının yorum sütunlarında, Sudan'ın 30 yıllık lideri El Beşir'in devrilmesinin yanı sıra WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanması konuları öne çıkıyor.
25.12.2018 +++ Tunisian Police officers patrol after clashes in the streets of Kasserine, southern of Tunisia, Tuesday, Dec 25, 2018.The death of a Tunisian journalist Abderrak Zorgui who set himself on fire to protest economic problems in the North African nation prompted a protest that led to clashes with police and nationwide concern. (AP Photo/Mohamed Ben Salah) |

Tunus'ta gazetecinin ölümü protestolara neden oldu 25.12.2018

Tunus’ta kendisini yakan gazetecinin ölümünün ardından başlayan protestolarda polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Gazeteci kendisini ateşe vermeden önce "devrim başlattığını" söylediği bir video yayınladı.
Protesters chant slogans in front of the provincial council building during a demonstration demanding better public services and jobs in Basra, southeast of Baghdad, Iraq. Tuesday, Dec. 4, 2018. (AP Photo/Nabil al-Jurani) |

Sarı Yelekliler Arap ülkelerindeki göstericilere ilham veriyor 15.12.2018

Fransa'da Sarı Yelekliler'in protestoları birçok Arap ülkesinde yakından izleniyor. Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde hükümetler, Fransa'daki gösterilerden ilham alınmasından endişe ediyor.

©Virginie Nguyen Hoang/Wostok Press/Maxppp Egypte, Le Caire 25/01/2013 Les Egyptiens sont retournes dans les rues du Caire pour marquer le deuxieme anniversaire du soulevement qui a renverse Hosni Moubarak, l'ancien president. Mais des affrontements ont eclate au Caire lors de manifestations anti-gouvernementales. Egyptians have returned to the streets to mark the second anniversary of the uprising that toppled Hosni Mubarak, the former president. But clashes erupt in Cairo as opposition hold anti-government protests marking the revolution's second anniversary. pixel Schlagworte

Yorum: Arap Baharı’ndan geriye kalan 13.11.2018

Arap Baharı sırasında esen değişim ve özgürlük rüzgârlarından geriye fazla bir şey kalmadı. Ancak yine de 2011 öncesi koşullara geri dönülmesi ihtimal dışı görünüyor. DW’den Loay Mudhoon’un yorumu.
14.01.2018 *** People wave national flags during demonstrations on the seventh anniversary of the toppling of president Zine El-Abidine Ben Ali, in Tunis, Tunisia January 14, 2018. REUTERS/Zoubeir Souissi

Tunus'ta Yasemin Devrimi'nin cılız mirası 19.01.2018

Tunus’ta halk, kötüleşen sosyal ve ekonomik koşulları protesto ediyor. Koşulların değişmemesi halinde, göstericilerin bazı siyasi talepler de öne sürebileceği belirtiliyor.
14.01.2018 *** People shout slogans during demonstrations on the seventh anniversary of the toppling of president Zine El-Abidine Ben Ali, in Tunis, Tunisia January 14, 2018. REUTERS/Youssef Boudlal

Tunus'ta protesto ve kutlama 14.01.2018

Tunus'ta zamlar ve yüksek işsizlik rakamları nedeniyle başlayan protestolar Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesinin yıldönümü kutlamaları sırasında da sürdü.

ARCHIV 2015 *** TUNIS, TUNISIA - MARCH 18: Police forces arrest a suspicious man when gunmen take an unknown number of tourists hostage at the National Bardo Museum, near the country's parliament in Tunis, on Wednesday, March 18, 2015. Yassine Gaidi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Af Örgütü'nden Tunus'a işkence suçlaması 13.02.2017

Uluslararası Af Örgütü Tunus'ta güvenlik güçlerini vatandaşlara işkence ve kötü muamele yapmakla suçladı. Raporda, güvenlik güçlerinin keyfi muamelede bulunduğu iddia edildi.
Ahmed Maher, Gründungsmitglied der ägyptischen Jugendbewegung 6. April, gibt am 20.09.2013 in Kairo, Ägypten ein Interview. Die Gruppe war vor zweieinhalb Jahren maßgeblich an der Organisation der Massenproteste gegen Präsident Husni Mubarak beteiligt gewesen. Foto: Anne-Beatrice Clasmann/dpa (zu dpa Ägyptischer Aktivist Ahmed Maher: «Jetzt sind alle gegen mich» vom 27.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Mısırlı aktivist serbest bırakıldı 05.01.2017

Arap Baharı’nın en tanınmış aktivistlerinden biri olan Ahmed Maher üç yıl tutukluluğun ardından şartlı olarak tahliye edildi.

Demonstranten verbrennen in Tunis, der tunesischen Hauptstadt, ein Bild des frueheren Praesidenten Zine El Abidine Ben Ali (Foto vom 24.01.11). Vor einem Jahr, am 13. Januar 2011, kuendigte Ben Ali seine Ruecktritt an und verliess am folgenden Tag das Land. (zu dapd-Text) Foto: Christophe Ena/AP/dapd

Arap Baharı'nın 5'inci yılı 25.01.2016

Arap dünyasında "Arap Baharı" adıyla anılan ayaklanmaların başlamasının üzerinden tam 5 yıl geçti. Yoğun protestoların düzenlendiği ülkelerde durum şimdi nasıl? İşte bazı notlar:
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