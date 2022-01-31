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Koronavirüs

Aram Ekin Duran

Makroekonomik gelişmeler, Türkiye iş dünyası, uluslararası ticaret, finans ve gelir dağılımı.

Aram, ekonominin siyaseti ve sosyolojiyi anlamanın en önemli yollarından biri olduğuna inanıyor. Ona göre, ekonomik ilişkilerin doğası ve değişimi yakından izlenmeli.

2004 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde gazete, dergi, ajans, internet yayıncılığı ve televizyon gibi birçok farklı alana odaklandı. Ulaşım, iletişim, gıda, tekstil, otomotiv, finans gibi hemen hemen tüm sektörler için haber dosyaları hazırladı. Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi üzerine çalıştı. DW'de makro ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisi, dış ticaret, gelir dağılımı ve işsizlik konularında haberler yapıyor.

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