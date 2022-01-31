Aram Ekin Duran

2004 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde gazete, dergi, ajans, internet yayıncılığı ve televizyon gibi birçok farklı alana odaklandı. Ulaşım, iletişim, gıda, tekstil, otomotiv, finans gibi hemen hemen tüm sektörler için haber dosyaları hazırladı. Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi üzerine çalıştı. DW'de makro ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisi, dış ticaret, gelir dağılımı ve işsizlik konularında haberler yapıyor.