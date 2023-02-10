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İstanbulFotoğraf: picture-alliance/imagebroker/K. Karl F. Schöfmann
Felaket

"İstanbul yakın gelecekte büyük deprem tehlikesi altında"

48 dakika önce

Alman araştırmacılar İstanbul bölgesi için de önümüzdeki birkaç yıl içinde şiddetli bir deprem bekliyor. Araştırmacılara göre bölgede gerginlik giderek artıyor.

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Alman uzmanlar önümüzdeki yıllarda İstanbul'da büyük bir depremin meydana gelme olasılığının çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

Kiel Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi'nden Heidrun Kopp buradaki son büyük depremin 1766 yılında meydana geldiğini ve o zamandan bu yana İstanbul'da gerginliğin giderek arttığını belirtti. Kopp, Kuzey Anadolu Fay hattı bölgesinde şu anda dört metreye varan bir hareket açığı bulunduğunu belirterek "Bu oldukça" ifadelerini kullandı.

Kopp Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremde olduğu gibi birikmiş voltajın tamamının bir anda boşalması halinde, bunun İstanbul'da da ağır sonuçları olacağını belirtti.

Depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakmadan bina enkazınının yanında bekleyen Mesut Hançer - (07.02.2023 / Kahramanmaraş)
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakmadan bina enkazınının yanında bekleyen Mesut HançerFotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

"Deprem gecikmiş durumda"

Potsdam'daki Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) Marco Bohnhoff da "Orada 7.4'e varan büyüklükte bir deprem gecikmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Genellikle, bu tür depremler böylesine ani ve tam bir salınımla sonuçlanır diyen araştırmacı, megakent İstanbul'un da doğrudan fayın üzerinde yer aldığını hatırlatarak, "Şehir merkezi sadece 25 kilometre uzaklıkta" dedi. İstanbul'un  üzerinde bulunduğu zeminin de birçok bölgede sağlam olmadığını dile getiren Bohnhoff, şehrin güneybatı kısmının, günümüzde kurumuş olan eski bir lagünün üstüne inşa edildiğini vurguladı.

"Böylesi yumuşak zeminlerde, bazen sıvılaşma efektleriyle güçlü yer hareketleri olabilir" diyen Bohnhoff, bu iki etkenin ağır hasarlara neden olabileceğini aktardı. Söz konusu bölgede, günümüzde kullanım dışı bırakılan Uluslararası Atatürk Havalimanı'nın bulunduğunu belirten bilim insanı, yaşanacak olası bir depremin ardından bu tesisin kullanılamaz hale gelebileceğini ifade etti

Heidrun Kopp ise 1939 yılından beri fay hattı boyunca depremlerin doğudan batıya doğru hareket ederek İstanbul'a gittikçe yaklaştığını gözlemlendiğini söyledi. İstanbul'a sadece 80 kilometre uzaklıktaki İzmit şehrinin merkez üssü olduğu son büyük deprem 1999 yılında meydana gelmişti.

 

dpa / SSB,ET

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