 Araştırmacılar Almanya′nın büyüme hızı beklentisini düşürdü | EKONOMİ | DW | 27.09.2018

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EKONOMİ

Araştırmacılar Almanya'nın büyüme hızı beklentisini düşürdü

Ekonomi uzmanlarının tahminlerine göre Almanya'nın büyüme hızı düşecek. Kamu bütçeleri fazlasının bu yıl rekor düzeye çıkması bekleniyor.

Stahlindustrie Reparatur einer Anlage Symbolbild (Imago/Westend61)

Alman ekonomik araştırma enstitüleri dünya ekonomik konjonktüründeki yavaşlama nedeniyle Almanya ekonomisiyle ilgili tahminlerini düşürdü. 2018 senesi için ilkbaharda yüzde 2,2 olarak açıklanan tahmini  Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla büyüme hızı, sonbahar tahmin raporunda yüzde 1,7'ye çekildi. Essen'deki Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden (RWI) Roland Döhrn "ekonomik gelişmenin hız kaybettiğini" söyledi. Döhrn "yurt dışı siparişlerinin azaldığını, ihracatçı Alman şirketlerinin kalifiye işgücü sıkıntısı çektiğini ve ekonominin tüketim harcamalarıyla inşaatçılıktaki artıştan beslendiğini" kaydetti.

Önde gelen ekonomik araştırma enstitülerinin ortak tahmin raporunda Federal Hükümet'in uygulamaları eleştiriliyor. Döhrn "çocuklu ailelere yapılan konut yardımı türünden teşviklerin, kapasite sınırında çalışan inşaatçılık şirketlerinin maliyetlerini arttırmaktan başka bir yararı olmadığını ve mevcut ortamda konut sektöründeki teşviklere süreklilik kazandırılmasının önemli olduğunu" söyledi.

Deutschland Frankfurt Container werden verladen (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Ticaret savaşları endişesi

Ekonomistler aynı zamanda ABD'nin başlattığı ticari anlaşmazlıktan da endişeliler. Sonbahar tahmin raporunda "ABD yönetiminin aldığı kararlardan şimdiye kadar Almanya ve Avrupa Birliği'nin nispeten az etkilendiği" ancak "ABD'nin ithalat vergilerini geniş bir ürün yelpazesine yayması durumunda Avrupa ve Almanya'nın ağır bir resesyona sürüklenebileceği" belirtiliyor. Avrupa'nın alacağı misilleme önlemlerinin "ekonomideki yavaşlamayı önleyebileceğine, ABD'de ise resesyona yol açacağına" da raporda yer veriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın en önemli ihraç ürünü olan otomobillere ek gümrük uygulama konusunu gündeme getirmişti. Konuyla ilgili görüşmeler sürdüğünden, ABD yönetimi henüz bu uygulamayı başlatmadı. Trump yönetiminin gümrük tarifelerini yükseltmesinden en çok Çin etkileniyor.

Almanya'da devlet giderlerinin artmasına rağmen araştırma enstitülerinin tahminlerine göre kamu bütçeleri bu yıl 54 milyar euroluk rekor fazla verecek. Tahmin raporunda fazlanın önümüzdeki yıllarda 40 milyar euroya düşmesinin beklendiği de belirtiliyor.

Ekonomistlerin tahmin raporunda istihdam artışıyla ilgili rakamlara da yer verilmiş. Buna göre Almanya'nın ekonomik bakımdan faal nüfusu 2017 – 2020 yılları arasında bir milyon 300 bin artarak, 45 milyon 600 bine çıkacak. 2017'de yüzde 5,7'yi bulan işsizlik oranının ise yüzde 4,5'e gerilemesi bekleniyor.

Araştırma enstitülerinin raporlarını kendi tahminlerine temel alan Federal Hükümet, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla artışının bu yıl yüzde 2,3, 2019 yılında ise yüzde 2,1 olacağını tahmin ediyor.

DW,rtr/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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