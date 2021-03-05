 Araştırma: Suriyeli çocuklar geri dönmek istemiyor | DÜNYA | DW | 09.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Araştırma: Suriyeli çocuklar geri dönmek istemiyor

Çocuk hakları örgütü Save The Children'ın araştırmasına göre, Suriyeli çocukların çoğu geleceklerini kendi ülkelerinde görmüyor ve Suriye'ye dönmek istemiyor.

Syrien | syrische Kinder auf einem Truck

Çocuk hakları örgütü Save The Children tarafındanSuriyeli çocuklarhakkında yapılan bir araştırma, Suriyeli çocukların gelecek tahayyülüne ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Suriye'den kaçmak zorunda kalan her üç çocuktan biri Suriye dışındaki bir ülkede yaşamak istiyor. "Suriye dışında her yerde (Anywhere but Syria)" adlı araştırmada yaşları 13 ile 17 arasında değişen; Suriye, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Hollanda'da yaşayan bin 700 Suriyeli çocuğa görüşleri soruldu; ardından da aileleri ve danışmanları ile görüşmeler yapıldı. Çocukların yüzde 80'i, iki yıl içinde Suriye'den başka bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.

Buna karşın görüşlerine başvurulan Türkiye'deki çocuklardan sadece yüzde 3'ü, Ürdün ve Hollanda'daki çocuklardan yüzde 9'u, Lübnan'daki çocukların ise yüzde 29'u ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti. 

Syrien | Militärischer Konflikt

En büyük dilekleri barış

En büyük dileklerinin ne olduğu sorusuna çocukların yüzde 26'sı Suriye'de savaşın sona ermesi, yüzde 18'i eğitim almak olarak yanıt verdi. Çocukların yüzde 42'sinin okula gitmediği, Lübnan'daki Suriyeli çocukların sadece yüzde 31'inin, Ürdün'deki çocukların ise yüzde 49'unun ders görebildiği ifade edildi.

Save The Schildren Yönetim Kurulu Başkanı Susanna Krüger, "10 yıllık savaş Suriye'deki gençlerin çocukluklarına mal oldu. Dünya şimdi de geleceklerinin çalınmasına seyirci kalmamalı" dedi. Kriger, çocukların bir gelecek perspektifine ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun ancak Suriye'de gerçek bir barışın sağlaması veya yaşadıkları ülkelerdeki entegrasyon koşullarının iyileştirilmesi ile mümkün olabileceğini belirtti.

AFP,KNA/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İki milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor

BM İnsan Hakları Konseyi'nin araştırma komisyonu, savaş nedeniyle Suriye'de iki milyondan fazla çocuğun düzenli olarak okula gidemediğini açıkladı. Çok sayıda çocuk da cinsel şiddet mağduru.  

UNICEF: Suriye'de her on saatte bir çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de her on saatte bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. UNICEF'e göre, 2 milyon 800 bin Suriyeli çocuk okula gidemiyor.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

"Keşke okula gidebilseydim"  

Suriyeli annenin çocuklarına kavuşma umudu  

Benzer içerik

Symbolbild Frauenquote

Anket: Almanya’da cinsiyet eşitliği sağlanamadı 05.03.2021

Almanya’da yapılan bir ankete göre kadınlar cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha çok yol alınması gerektiğini düşünüyor.

Deutschland Coronavirus l Kabinettssitzung - Merkel und Braun

Anket: Merkel'e destek azaldı 04.03.2021

Almanya'da yapılan bir anket, Başbakan Merkel'e yönelik kamuoyu desteğinin neredeyse son 1 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Syrien Ein Schatten fällt auf die Fahne mit dem Portait von Präsident Bashar Assad

BM: Suriye rejimi gözaltında savaş suçu işledi 01.03.2021

BM'nin ilgili komisyonu, Suriye'de rejimin "gözaltı bağlamında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğine" dair bir rapor yayımladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD'de Floyd davası başladı

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle ilgili dava başladı. Olay, tüm dünyada polis şiddeti ve siyahlara karşı ırkçılık tartışmalarını alevlendirmişti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  