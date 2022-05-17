Araştırma: Sığınmacılar istihdam piyasasına uyum sağladı

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, sığınmacı istihdam eden firmaların üçte ikisi olumlu tecrübelere sahip. On firmadan dokuzu ise sığınmacı istihdam etmeye devam etmek istiyor.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne (DIW) bağlı danışmanlık şirketi DIW Econ ile "Tent Partnership for Refugees" adlı mülteci örgütü tarafından ortaklaşa yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'dasığınmacıların istihdam piyasasına entegrasyonunda olumlu sonuçlar elde edildi.

Araştırmaya göre, sığınmacı istihdam eden Alman firmalarının üçte ikisi olumlu tecrübeye sahip olduklarını aktarırken, on firmadan dokuzu ise sığınmacı istihdam etmeye devam edeceklerini bildirdi. Firmalar bu kararlarına, ekonomik ve sosyal avantajlarını gerekçe gösterdi.

Araştırmada, 2015-2021 yılları arasında Almanya'ya sığınan göçmenleri istihdam eden orta ve büyük ölçekli yüz firmanın görüşlerine başvuruldu. Firmaların üçte ikisinin Almanya'da "mülteci krizi" olarak anılan 2015 yılından sonra sığınmacı istihdam etmeye başlandığı bildirildi. Birçok firma, sığınmacıların istihdam edilmesine "olumlu toplumsal etkileri" neden gösterdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, firmaların yüzde 80'i bu karar sayesinde "işveren olarak çekiciliklerinin" arttığını bildirirken yüzde 56'sı ise bu sayede çalışanların işyeri ile kurduğu aidiyet hissinin güçlendiğini açıkladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, firmalar sığınmacı istihdamından ekonomik olarak da fayda sağladı. Firmaların yüzde 60'ı bu sayede uluslararası piyasalarda daha başarılı şekilde faaliyet gösterdiklerini belirtirken, bunu artan yenileşim gücü, iyileşen karar süreçleri ve çeşitlilik ile gerekçelendirdi. Firmaların yüzde 61'i yaratıcılığın da arttığını belirterek sorunların çözümünde sığınmacıların daha farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirtti.

Firmalar, sığınmacıların istihdamında karşılaşılan sorunlara ise lisan bilgisindeki yetersizliği, yabancı diplomaların tanınmasındaki zorlukları ve bürokratik engelleri örnek gösterdi. Ancak firmaların yüzde 88'i, 2022 yılında yeni sığınmacıları istihdam etme konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

DIW Yönetim Kurulu Üyesi Alexander Kritikos, "Sığınmacılar Almanya istihdam piyasası için büyük bir potansiyel" diye konuştu. Tent örgütünün Almanya Başkanı Andreas Wolter ise Afganistan veUkrayna'dan gelen sığınmacılarla ilgili olarak firmalarda ve kamusal alanda destek programlarının güçlendirilmesini talep etti.

2015'de Almanya'ya yaklaşık 890 bin sığınmacı gelmişti.

KNA,DW / BÖ,ET