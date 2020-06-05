 Araştırma: Maske virüsün yayılmasını önlüyor | YAŞAM | DW | 08.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Araştırma: Maske virüsün yayılmasını önlüyor

Yapılan bir araştırma, maske zorunluluğunun virüsün yayılmasının engellenmesinde etkili olduğunu ortaya koydu. Almanya'da maske zorunluluğu getiren ilk kent olan Jena’da diğer kentlere göre vaka sayısı daha yavaş arttı.

Almanya'da toplu taşıma araçlarında ve alışverişte maske kullanmak zorunlu

Almanya'da toplu taşıma araçlarında ve alışverişte maske kullanmak zorunlu

Almanya'da gerçekleştirilen araştırmaya katılan Mainz'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, alışveriş veya toplu ulaşım araçlarında kumaştan yapılan koruyucu maske kullanımının, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Araştırma, ağız ve burun maskelerinin konuşurken hava akışını engellediği ve bu şekilde enfeksiyon içeren parçacık ve damlacıkların havaya yayılmasını önlediği yönündeki salgın hastalıkları ve viroloji uzmanlarının tahminlerini doğrulamış oldu.

Zorunlu maske uygulaması

Araştırmada, Almanya'nın diğer şehirlerine göre daha erken maske zorunluluğu getiren Jena ile zorunlu maske uygulamasını daha geç hayata geçiren kentlerde enfeksiyon sayılarının gelişimi karşılaştırıldı.

Thüringen eyaletinin Jena kenti, 6 Nisan'da kamuya açık alanlarda koruyucu maske zorunluluğu getirerek, Almanya'da bu uygulamayı başlatan ilk büyük kent olmuştu. Koruyucu maske zorunluluğu ile kentte koronavirüs vakalarının sayısı yavaş bir şekilde artış göstermişti.

Maske zorunluluğunun etkisi

Almanya'nın Mainz, Darmstadt, Kassel kentleri ile Danimarka'nın Sonderborg şehrinden bilim insanlarının katıldığı araştırmada, Jena ile maske zorunluluğun olmadığı kentlerdeki vaka sayıları arasında önemli bir farklılık kaydedildi. Jena'da maske zorunluluğu getirildiği 20 gün içinde koronavirüs vakalarının sayısı 142'den 158'e yükseldi. Maske zorunluluğunun bulunmadığı kentlerde ise aynı süre içinde vaka sayısının 143'den 205'e yükseldiği tespit edildi.

Bilim insanları, 22 Nisan'dan veya 27 Nisan'dan itibaren maske zorunluluğu getiren kent ve kasabalardaki vaka sayılarını incelediğinde de benzer bir sonuca ulaştı. Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden Klaus Wälde "Özetle, bu bölgelerde maske zorunluluğu getirilmesi, COVID-19'un yayılmasının yavaşlamasına katkı sağladı” dedi.

DSÖ'ye göre, tıbbi maskenin olmadığı durumlarda şeffaf yüz siperlikleri kullanmak mümkün

DSÖ'ye göre, tıbbi maskenin olmadığı durumlarda şeffaf yüz siperlikleri kullanmak mümkün

DSÖ: Maske tek başına korumaz

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şeffaf yüz koruyucu siperliklerin de koronavirüsten korunmak için etkili olabileceğini açıkladı. DSÖ uzmanlarından Maria van Kerkhove bugün Cenevre’de yaptığı açıklamada, tıbbi maskenin olmadığı durumlarda, şeffaf yüz siperliklerinin koruyucu olarak bir seçenek olduğunu söyledi. Ancak Kerkove, şeffaf siperlik ile ağız ve burun maskesinin koronavirüsten korunmak için yeterli olmadığının altını çizdi. DSÖ uzmanı, koronavirüsün bulaşmasını engellemek için sosyal mesafe kuralına uyulmasının ve insanların düzenli olarak ellerini sabunla yıkayarak, dezenfekte etmesinin şart olduğunu vurguladı.

Video izle 02:21

İşitme engelliler için maske üretiyorlar

AFP,epd/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'daki protestolar için maske ve sosyal mesafe uyarısı

Alman hükümeti, hafta sonunda başta Berlin olmak üzere birçok kentte düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilere binlerce kişinin katılması üzerine protestoculara koronavirüsle mücadele kurallarına uyma çağrısında bulundu. (08.06.2020)  

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi geri tepmedi

Almanya'da kafe ve restoranların açılmasına rağmen salgınla ilgili verilerin olumsuz bir tablo çizmemesi umut veriyor. Uzmanlar özellikle maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin elden bırakılmaması için uyarıyor. (04.06.2020)  

Türkiye’den Almanya’ya 2 milyon maske

Türkiye Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne iki milyon maske gönderdi. Alman medyası Almanya'nın maske yardımının gizli kalmasını istediğini öne sürdü. (05.05.2020)  

Benzer içerik

Türkei Ankara | Coronavirus | Beschränkungen in Ankara

Yaşam hakkının korunması mı, insan hakları ihlali mi? 05.06.2020

Türkiye’deki başlayan normalleşmeden 65 yaş üstü bireyler faydalanamıyor. Çoğu için sokağa çıkma kısıtlamaları geniş ölçüde devam ediyor. Hukukçular bunu hak ihlali olarak değerlendiriyor.

Deutschland Mainz | Coronavirus | Gastronomie öffnet

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi geri tepmedi 04.06.2020

Almanya'da kafe ve restoranların açılmasına rağmen salgınla ilgili verilerin olumsuz bir tablo çizmemesi umut veriyor. Uzmanlar özellikle maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin elden bırakılmaması için uyarıyor.

Turizm Bakanı Ersoy: Koronavirüs, ekonomi virüsü halini almaya başladı 05.06.2020

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm oldu. Yaz aylarının gelmesi ve salgının hız kesmesiyle ülkeler yavaş yavaş sınırlarını birbirlerine açmaya başlarken, Türkiye’nin turizmden beklentisini ve Almanya dahil yabancı turistlerin ne zaman gelmeye başlayacağını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sorduk.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild - Homeoffice mit Familie (Imago Images/fStop Images/Antenna)

Evden çalışmak eşitsizlikleri nasıl artırdı?

Dünya, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında "yeni normal"e alışmaya başlarken, hükümetler büyüyen sosyal ayrılıklarla baş etmeye çalışıyor.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  