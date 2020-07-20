 Araştırma: Koronavirüs sonrası antikorlar bağışıklık sağlayabilir | DÜNYA | DW | 21.07.2020

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DÜNYA

Araştırma: Koronavirüs sonrası antikorlar bağışıklık sağlayabilir

Alman-Çin ortak araştırmasına göre, COVID-19 hastalığını geçirmiş kişilerin antikor seviyeleri hastalığa karşı bağışıklık kazanabileceklerini gösterdi. Bu sonucun, aşının koruma süresini uzatabileceği de belirtildi.

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Yeni bir araştırma, koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığını geçirmiş kişilerin kanlarındaki antikor seviyesinin yeniden bu virüse maruz kalmaları halinde onları koruyabileceğini ortaya koydu.

COVID-19 hastalığının ilk görüldüğü Çin’in Vuhan kentindeki Alman-Çin ortak laboratuvarının çalışmaları kapsamında koronavirüse bağlı hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş 327 kişi incelendi. Hastaların iyileştikten sonraki antikor seviyeleri altı ay boyunca takip edildi ve altı ay sonunda hastaların yüzde 80’indeki biyolojik olarak aktif antikorların onları yeniden aynı virüsten hastalanmalarına karşı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi.

Henüz yayınlanmamış bu araştırma için seçilen 327 kişinin hepsi hafif veya ağır semptomlar göstermiş ve hastalığı hastanede tedavi görerek atlatmış.

Araştırmayı yürütenlerden Essen Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Ulf Dittmer, çalışmaları sonucunda koronavirüse karşı antikor oluşumunun diğer viral hastalıklardan bilinenlerle örtüştüğünü ifade etti. Belirli bir virüse karşı vücudun antikor üretmesinin genellikle hızlı bir şekilde başladığını, ardından kandaki antikor seviyesinin zirveye ulaştığını, daha sonra tekrar inişe geçtiğini ve sonunda belirli bir noktada stabil bir düzeyde seyrettiğini belirten Dittmer, Vuhan’da incelenen iyileşmiş hastaların son iki ile üç aylarında antikor seviyelerinin göreli olarak istikrarlı bir seviyede devam ettiğini söyledi.

Dittmar, “Bu sonuçlar doğrultusunda, geçirilmiş bir hastalıktan sonra en azından belirli bir süre hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Virolog, bu sonucun aynı zamanda Covid-19’a karşı geliştirilen aşı maddesinin, hastalığın kendisi gibi insan vücudunda istikrarlı antikor seviyesinin sağlanmasını tetiklemesi koşuluyla, daha uzun süre bağışıklık sağlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Grip aşısı gibi düzenli aşı ihtimali

Son haftalarda, hastalığa karşı uzun süreli bağışıklık umudunu ve böylece olası bir aşılamanın uzun vadeli olarak etkili olması ihtimalini azaltan çalışmalar yayınlandı. Almanya'nın Ocak ayı sonunda Münih’teki Schwabing Hastanesi’nde tedavi edilen ilk korona hastalarının kan testleri, bazı durumlarda kandaki nötralize edici antikorların sayısında önemli bir azalma olduğunu gösterdi.

Schwabing Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Başhekimi Clemens Wendtner, Covid-19 hastalığına karşı ömür boyu bağışıklık sağlayan aşının “bir ilüzyon” olacağını belirtiyor. Aşıların düzenli olarak yenilenmesinin alışılmamış bir durum olmadığını belirten Wendtner, “Covid-19 aşısı da aynı influenza aşısı gibi düzenli yapılmak zorunda kalınabilir” dedi.

Aşı arayışındaki teşvik edici geçici sonuçlardan sonra bile uzmanlar, yaygın olarak kullanılabilecek ve onaylanmış bir aşıyı en erken önümüzdeki yıl içerisinde bekliyor.

dpa/DÇÜ,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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