Araştırma: Delta çocuklarda daha ağır Covid-19'a neden olmuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yürütülen aktüel bir araştırmanın sonuçlarına göre, tehlikeli olan koronavirüsün Delta varyantı çocuklarda Covid-19 hastalığının diğer varyantlara göre daha ağır geçmesine yol açmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bir araştırmasına göre, çocuklarda şu dönem Covid-19'u ağır geçirenlerin oranı, virüsün Alfa varyantının salgına damgasını vurduğu Ocak 2021’dekinden çok da farklı değil. Araştırma ayrıca, aşının gençlerde de oldukça yüksek bir korunma sağladığını ortaya koyuyor.

ABD’de, 17 yaşa kadar olan çocukların koronavirüs bağlantılı olarak hastaneye kaldırılma oranının arttığı görülüyor. Ağustos ortasında bu oranın 100 bin nüfusta 1,4 olduğu bildirildi. Görülen artış üzerine bilim insanlarının, Ocak ayında kayda geçen 3 bin 100 hastaneye yatan çocuk vakasıyla son dönemde Delta varyantı yüzünden hastaneye kaldırılan 164 çocuk ve gencin vakasını karşılaştırdı. Sonuç, hastalığın atlatılması sürecinde ikisi arasında pek de bir fark tespit edilemediği açıklandı.

Ocak ayında yoğun bakıma düşme oranı yüzde 26,5'ti

Koronavirüsün Delta ve Alfa varyantlarının yol açtığı Covid-19 hastalığının çocuklarda daha ağır bir hastalık sürecine yol açıp açmadığını inceleyen bilim insanları yoğun bakıma ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre, Ocak 2021'de Alfa varyantının baskın olduğu dönemde Covid-19'a yakalanan ve hastaneye yatırılan çocuk ve gençler arasında yoğun bakıma kaldırılanların oranı yüzde 26,5'ti. Delta varyantının damgasını vurduğu son dönemde ise bu oranın yüzde 23,3 civarında olduğu aktarıldı. Delta varyantından önce yüzde 6,1'i entübe edilirken, bu oranın Delta varyantında yüzde 9,8 olduğu belirtildi.

İki varyantın çocuklarda hastalığın ilerleyişinde yol açtığı farklılıkların istatistiki açıdan çok da belirleyici büyüklükte olmadığı belirtilirken, kesin bir sonuca varılması ise için bilim insanlarının başka verileri de mercek altına alması gerektiğine dikkat çekildi.

ABD'de çocukların 12 yaşından itibaren aşılanması mümkün. Ülkede 20 Haziran- 31 Temmuz arasında hastaneye kaldırılan 68 genç arasında yüzde 59'unun aşı olmadığı, beşinin sadece ilk dozu olduğu, sadece dördünün iki doz olarak tam korunmaya sahip oldukları kaydedildi. Bundan yola çıkıldığında da Covid-19 görülen aşılanmamış çocukların hastaneye yatma olasılığının aşılanmış olanlarla karşılaştırıldığında on kat daha fazla olduğu dikkat çekti.

AFP/ETO,JD

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