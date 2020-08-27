 Araştırma: Almanya′da uykusuzluk yaşayan gençlerin sayısı arttı | YAŞAM | DW | 27.08.2020

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YAŞAM

Araştırma: Almanya'da uykusuzluk yaşayan gençlerin sayısı arttı

Barmer sağlık sigorta şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Almanya'da özellikle gençler arasında uykusuzluk problemi yaşayanların sayısı artıyor. Uyku sorunu yaşayanların sayısı ise bölgeden bölgeye değisiyor.

Gençlerde uykusuzluk artıyor

Gençlerde uykusuzluk artıyor

Alman sağlık sigortası şirketlerinden Barmer'in yaptığı bir araştırma, Almanya'da ergenlik dönemindeki gençlerin 15 yıl öncesine nazaran daha kötü uyuduğunu, uyku problemi yaşayan gençlerin sayısının son yıllarda büyük oranda arttığını gösteriyor.

Barmer'in araştırmasına göre, 15-19 ve 20-24 yaşları arasında uyku problemleri yaşayan gençlerin sayısı 2005 ve 2018 yılları arasında yüzde 170 oranında artış gösterdi. Çalışmada ayrıca sadece 2018 yılında, 25 bin 100 genç ve yaklaşık 45 bin 600 genç yetişkinin devamlı olarak uyku problemi yaşadığı ve bu konuda doktora başvurduğu belirtildi. 2018 yılında Almanya çapında uyku problemi yaşadığı kayda geçenlerin sayısı ise yaklaşık bir milyon 800 bin.

Özellikle güney ve batı bölgelerinde, geceyi uyanık geçirenlerin sayısının fazla olduğu belirtildi. Bavyera, Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde her bin kişiden 25'i uyku problemleriyle boğuştuğunu açıkladı. Saksonya-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Aşağı Saksonya, Hessen ve Saksonya'da ise her bin kişiden 15  ile 18'i uyku sorunları yaşadığını ifade etti.

Bremen, Brandenburg, Baden-Württemberg ve Berlin'de problem daha orta seviyede seyrederken, Thüringen  ve Hamburg eyaletlerinde ülke ortalamasına göre değerlendirildiğinde, daha az uyku sorunu yaşandığı belirtildi.

Barmer, büyük bölgesel farklılıkların sadece tıbbi nedenlerle açıklanamayacağını  bu konuda başka araştırmaların da yürütülmesinin gerektiğinin altını çizdi.

EPD / AI, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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