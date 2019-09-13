 Araştırma: Almanya′da kadın yöneticisi sayısı hâlâ düşük | ALMANYA | DW | 21.09.2019

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ALMANYA

Araştırma: Almanya'da kadın yöneticisi sayısı hâlâ düşük

Almanya’da yapılan bir araştırma, ülkede büyük şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın sayısının gelişmiş ülkelere kıyasla hâlâ düşük olduğunu ortaya koydu.

Almanya'daki büyük şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üye sayısı gelişmiş ülkelerin gerisinde kalıyor

Almanya'daki büyük şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üye sayısı gelişmiş ülkelerin gerisinde kalıyor

Almanya'da borsaya kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında kadın üyelerin sayısının artmasına rağmen, diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yönetici kadın sayısının hâlâ az olduğu tespit edildi. Berlin ve Stockholm'da faaliyet gösteren Allbright Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre, Alman birleşik borsa endeksi DAX'a kayıtlı 30 şirketin sadece yüzde 14,7'sinin yönetim kadrolarında kadınlar yer alıyor. Geçen yıl ise bu oran yüzde 13,4 olarak kaydedilmişti.

Araştırmada, diğer gelişmiş ülkelerdeki büyük şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye sayısının daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaya göre, Amerikan Dow Jones endeksine kayıtlı 30 şirketin yönetim kurullarının yüzde 27,8'i kadınlardan oluşuyor. İsveç'in en büyük 30 şirketinin yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 22,7; İngiltere'de yüzde 22,3 ve Fransa'da ise yüzde 19,8 olarak belirlendi.

Küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki durum

Araştırma, DAX şirketlerindeki kadın yönetici sayısının borsada kayıtlı küçük ve orta ölçekli şirketlere göre daha fazla olduğunu da ortaya koydu. Buna göre, DAX'a kayıtlı şirketlerin yüzde 80'inin yönetim kurulunda en az bir kadın üye görev yapıyor. Orta ölçekli işletmelerin endeksi MDax'a kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında bu oran yüzde 32'ye düşerken, küçük ölçekli işletmelerin endeksi SDax'a kayıtlı şirketlerde kadın yöneticilerin oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

160 şirket incelendi

Araştırma kapsamında, üç borsa endeksine kayıtlı toplam 160 şirket incelendi. Araştırma, bu 160 şirketin yönetim kurullarındaki kadın sayısının da son bir yıl içinde 56'dan 66'ya yükseldiğini ortaya koydu. Kadın yöneticilerin oranının ise yüzde 8'den 9,3'e yükseldiği kaydedildi.

Bu şirketlerin denetleme kurullarındaki kadın üyelerin sayısı bir yıl içinde yüzde 30,5'ten 31,5'e yükseldi. Buna göre, denetleme kurullarında toplam bin 172 erkeğin yanı sıra 540 kadın üye görev yapıyor.

Almanya’da borsaya kayıtlı şirketler yasal olarak yönetim kurullarındaki kadın sayısının artırılmasına ilişkin hedeflerini belirtmekle yükümlüler. Ancak bu şirketler, hedefledikleri kadın üye sayısını "sıfır” olarak da bildirebiliyorlar. Araştırmaya göre, 160 şirketten 58'i hiç kadın üye hedeflemiyor. 

"Kadınlara güvenilmiyor”

Araştırmayı yapan Allbright Vakfı Eş Başkanı Wiebke Ankersen, Almanya'da kadınların diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha niteliksiz olmadığını, ancak yönetici pozisyonuna gelmeleri konusunda bu kadınlara yeterince güvenilmediğini söyledi.

Kadından Sorumlu Bakan Fransizka Giffey de araştırma sonuçlarının üzücü olduğunu belirtti. Yönetim ve denetleme kurullarındaki kadın üye sayısı bu hızla artarsa, 2041 yılında kadın üye oranının yüzde 40'a ulaşacağını belirten Bakan Giffey, sürece ivme kazandırmak için yasal önlemlere gerek olduğunu, bu konuda yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi.

Alman-İsveç kuruluşu olan Allbright Vakfı, iş dünyasında kadın yöneticilerin sayısının artırılması için faaliyetlerde bulunuyor.

dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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