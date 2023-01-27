Araştırma: Almanlar gelecekten umutsuz

Bir ankete göre Almanların çoğu gelecekleriyle ilgili karamsar düşüncelere sahip. Ankete katılanlar özellikle sağlık sisteminden şikayetçi oldu.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre halkın çoğunluğu gelecek konusunda iyimser değil. Ankete katılanların çoğu Almanya'nın lider ekonomi ülkesi rolünün de sorgulanması gerektiğini savunuyor.

Allensbach Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü tarafından Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi adına yapılan ankete göre, Almanya'nın önümüzdeki on yıl içinde iyi bir gelişme göstereceğine inananların oranı sadece yüzde 31 olarak tespit edildi.

Binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette ayrıca katılımcıların sadece yüzde 39'u ülkenin 10 ila 15 yıl daha ekonomide lider ülke konumunu koruyabileceğine inandığını belirtti. Beş yıl önce bu oran yüzde 59 olarak kaydedilmişti.

Katılımcıların sadece yüzde 14'ü Almanya'nın son yıllardaki krizlerden daha güçlü çıkacağına inanıyor. Yüzde 79'luk bir kesime göre ise devlet çok sayıda düzenlemeler ve aşırı bürokrasi nedeniyle felce uğratılmış vaziyette bulunuyor.

"Sağlık sistemi kötüleşti"

Özellikle sağlık sistemi konusunda şikayetlerin arttığı da anketten çıkan bir diğer sonuç oldu. Buna göre 2017'de yüzde 81'lik bir kesim Alman sağlık sistemini ülkenin güçlü yönlerinden biri olarak görürken, bu ankette ise oran yüzde 60'ta kaldı. Sağlık sisteminin zayıflatıldığını düşünenlerin oranı bir önceki yoklamaya göre iki mislinden fazla artarak yüzde 18'den yüzde 39'a çıktı.

Ankete göre Almanların çoğu geleceğe ilişkin karamsar beklentilere sahip olsalar da ülkenin mevcut durumunu olumlu görüyor. Görüşüne başvurulanların yüzde 83'ü yaşam standardı ve kalitesini Almanya'nın güçlü yönü olarak değerlendirdiğini belirtti.

dpa/TY,BK