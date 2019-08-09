Araştırma: ABD-Çin ticaret savaşı AB'ye yarar

"ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son gülen Almanya ve diğer AB ülkeleri olabilir." Bu tahmin, Münih merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden Marina Steiniger'e ait.
Merkezi Münih'te bulunan Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı bir çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki ticaret savaşının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yarayabileceği yorumu yapıldı.
Çalışmanın yazarlarından ekonomi araştırmacısı Marine Steiniger, "ABD'nin Çin'den ithal ettiği ürünlere ek vergi getirildikçe AB ülkeleri ABD'ye daha fazla ihracatta bulunabilir" dedi.
Ifo'nun yayımladığı çalışmadaki hesaplamaya göre, ABD 300 milyar dolar değerindeki ithal Çin ürününe yüzde 10 vergi koyarsa, Almanya 94 milyon euro (105 milyon dolar) ek kâr elde edebilir. Aynı durumda AB ülkelerinin toplam kârının ise 1 milyar 5 milyon euroyu bulabileceği tahmin ediliyor.
"Son gülen AB ülkeleri olur"
Steiniger, aynı şekilde Çin'in de ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 10 artırması hâlinde, Almanya ve diğer AB ülkelerinin "daha da fazla kâr ederek son gülen olacağını" belirtti.
Bu durumda Almanya'nın ek kârının 323 milyon euroya, AB'nin kârının ise 1 milyar 700 milyon euroya çıkacağı belirtiliyor.
"Herkes için yan etkileri olacak"
Araştırma Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşının ABD'ye maliyetinin 1 miyar 5 milyon euroyu, Çin'e maliyetinin ise 21,6 milyar euroyu bulacağını öngörüyor.
Ifo Başkanı Clemens Fuest ise söz konusu gerilimin küresel boyutta getirdiği riske dikkat çekti. Fuest, "Bu, ekonomik açıdan kırılgan bir dönemden geçilirken küresel olarak tüketici ve yatırımcıların güvenini sarsacak bir durum olduğundan herkes için zararlı yan etkileri olacaktır" dedi.
DW,dpa/CÖ,JD
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