 Araştırma: ABD-Çin ticaret savaşı AB′ye yarar | EKONOMİ | DW | 13.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Araştırma: ABD-Çin ticaret savaşı AB'ye yarar

"ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son gülen Almanya ve diğer AB ülkeleri olabilir." Bu tahmin, Münih merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden Marina Steiniger'e ait.

default

Merkezi Münih'te bulunan Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı bir çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki ticaret savaşının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yarayabileceği yorumu yapıldı.

Çalışmanın yazarlarından ekonomi araştırmacısı Marine Steiniger, "ABD'nin Çin'den ithal ettiği ürünlere ek vergi getirildikçe AB ülkeleri ABD'ye daha fazla ihracatta bulunabilir" dedi.

Ifo'nun yayımladığı çalışmadaki hesaplamaya göre, ABD 300 milyar dolar değerindeki ithal Çin ürününe yüzde 10 vergi koyarsa, Almanya 94 milyon euro (105 milyon dolar) ek kâr elde edebilir. Aynı durumda AB ülkelerinin toplam kârının ise 1 milyar 5 milyon euroyu bulabileceği tahmin ediliyor.

"Son gülen AB ülkeleri olur"

Steiniger, aynı şekilde Çin'in de ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 10 artırması hâlinde, Almanya ve diğer AB ülkelerinin "daha da fazla kâr ederek son gülen olacağını" belirtti.

Bu durumda Almanya'nın ek kârının 323 milyon euroya, AB'nin kârının ise 1 milyar 700 milyon euroya çıkacağı belirtiliyor.

"Herkes için yan etkileri olacak"

Araştırma Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşının ABD'ye maliyetinin 1 miyar 5 milyon euroyu, Çin'e maliyetinin ise 21,6 milyar euroyu bulacağını öngörüyor.

Ifo Başkanı Clemens Fuest ise söz konusu gerilimin küresel boyutta getirdiği riske dikkat çekti. Fuest, "Bu, ekonomik açıdan kırılgan bir dönemden geçilirken küresel olarak tüketici ve yatırımcıların güvenini sarsacak bir durum olduğundan herkes için zararlı yan etkileri olacaktır" dedi.

DW,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD Çin’i "döviz manipülatörü" ilan etti

ABD, haksız rekabete yol açmakla suçladığı Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etti. Çin ise ABD’yi "uluslararası düzeni tahrip etmekle" suçluyor. İki ülke arasında gerilimin küresel kur savaşına yol açmasından çekiniliyor. (06.08.2019)  

Çin'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Çin, ABD menşeli ürünlere ek gümrük vergisi uygulamasına dün gece yarısı başladı. Pekin yönetimi kararı, ABD'nin Çin mallarına yönelik ek gümrük vergisi uygulaması üzerine misilleme olarak aldı. (01.06.2019)  

AB ile ABD arasında ticaret görüşmeleri başlıyor

Trump yönetiminin açıkladığı gümrük vergileri ve vergi tehditleriyle geçen yaz ticaret savaşının eşiğine gelen AB ve ABD arasında resmi müzakereler başlıyor. AB ülkeleri müzakereler için Komisyon'a yetki verdi. (15.04.2019)  

ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı büyüyor ve taraflar arasında yakın zamanda bir uzlaşı gözükmüyor. ABD ve Çin birbirlerine yeni gümrük vergileri uygulamaya başladı. (23.09.2018)  

Benzer içerik

Deutschland | Continental-Leistungselektronik für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Ticaret savaşları Alman ihracatını vurdu 09.08.2019

Uluslararası belirsizlikler Alman ekonomisinin en önemli payandalarından ihracatı vurdu. Haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 0.1, bir önceki yıla göre de yüzde 8 geriledi. Uzmanlar 2019’dan ümitsiz.

Symbolbild | Schule Unterricht Schulklasse Schüler

FR: Asıl tartışılması gereken fırsat eşitliği 07.08.2019

Alman basınında CDU’lu millletvekili Linnemann’ın “Almanca’ya hakim olmayan çocuklar ilkokula alınmasın” çağrısı, AB’nin göç politikası ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin yorumlar öne çıkıyor.

Japan Osaka | G20 Gipfeltreffen - Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü 29.06.2019

Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. İki lider krize yol açan S-400 füze savunma sistemleri konusunda uzlaşı sinyali verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland | Continental-Leistungselektronik für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

Ticaret savaşları Alman ihracatını vurdu

Uluslararası belirsizlikler Alman ekonomisinin en önemli payandalarından ihracatı vurdu. Haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 0.1, bir önceki yıla göre de yüzde 8 geriledi. Uzmanlar 2019’dan ümitsiz.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  