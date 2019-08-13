 Araştırma: Çoklu görev becerisinde kadın-erkek farkı yok | YAŞAM | DW | 14.08.2019

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YAŞAM

Araştırma: Çoklu görev becerisinde kadın-erkek farkı yok

Almanya'da yapılan bir araştırma çoklu görevlerde kadınların erkeklerden daha iyi olduğu kanısının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, çoklu görevlerde kadınlar ve erkekler arasında fark yok.

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Almanya'daki RWTH Aachen Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, aynı anda birkaç görevi yerine getirme konusunda kadınların erkeklerden daha iyi olmadığını ortaya koydu.

Araştırmaya 48 erkek ve 48 kadın katılımcı katkı sağladı. Katılımcılara rakamlar ve harflerden oluşan görevler verildi. Deneklerden, ekranda karşılarına çıkan sesli ve sessiz harflerle, tek ve çift sayıları ayırması istendi. Deney sırasında bazen katılımcılardan iki görevi aynı anda gerçekleştirmesi talep edildi. Bazen ise bir görevi bırakarak, hızlıca diğerine geçmesi talep edildi.

Araştırma sonucunda bazı görevleri kadınların daha iyi yaptığı, bazılarında ise erkeklerin daha başarılı olduğu gözlemlendi.

Araştırma ekibine liderlik eden Aachen Üniversitesi'nden Patricia Hirsch iki görevi aynı anda yerine getirmesi istendiğinde kadınların da erkeklerin de daha yavaş çalıştığını ve daha fazla hata yaptığını söylüyor.  

Plos One adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten ekip, kadınlar ve erkekler arasında bir fark olmadığını düşünüyor. Ekip, "Sonuçlarımız kadınların çoklu görevleri yerine getirme konusunda erkeklerden daha iyi olduğu yönündeki yaygın kanıyı doğrulamıyor" diyor. Ancak ekip, tek bir deneyin tüm çoklu görev becerisini sergilemek için yeterli olmayacağına da dikkat çekiyor.

"Evrimsel açıklaması yok"

Araştırmaya katkı sağlayan uzmanlar arasında yer alan Zürih Üniversitesi'nden nöropsikolog Lutz Jaencke da cinsiyetler arasında çoklu görev becerisi alanında farklılık olmasının evrimsel açıdan mantıklı olmadığını düşünüyor.

Jaencke, "Homosapiens kadının çoklu görevleri yerine getirme konusunda 150 bin yıl önce daha iyi programlanması için genetik açıdan bir neden bulunmuyor. Bu tamamen mantıksız" değerlendirmesini yapıyor. 

İnsan beyninin tek bir işe odaklanmak üzere tasarlandığını söyleyen Jaenke, "Çoklu görevler biz insanların çok başarısız olduğu bir şey. İnsan beyni gerekli bilgi akışını sağlamak için gereksiz bilgiyi bastırır" diyor.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Orsal)

    “Erkek işleri” yapan kadınlar

    "Cinsiyet eşitsizliği kafada başlar"

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  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/E. De Castro)

    “Erkek işleri” yapan kadınlar

    İyi değil, çok daha iyi

    Filipinler’in Tubay kentinden Filipina Ocol, bir kamyon ve vinç kullanıcısı. Üç çocuk annesi kadının erkek meslektaşlarına karşı özgüveni de yerinde: “Erkekler bunu yapabiliyorsa, kadınlar neden yapamasın? Sadece kamyon kullanan erkeklerden de daha iyiyim. Hem kamyon hem de vinç kullanabiliyorum.”

  • Nausheen Dadahboy ( Bayley Sweitzer)

    “Erkek işleri” yapan kadınlar

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    Amerikan-Pakistan uyruklu kameraman Nausheen Dadabhoy, pek çok başarılı prodüksiyonda görev aldı. Kamera oldukça ağır belki de bu yüzden bu işi yapan tek kişi oldu: “Film endüstrisinde kameramanların sadece yüzde 2’si kadın. Dünyayı kadınların perspektifinden göstermek önemli.”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Rivas )

    “Erkek işleri” yapan kadınlar

    "Maçoluk hala yaygın"

    Fiziksel açıdan zorlu mesleklerde kadınlara erkeklere olduğu kadar güvenilmiyor. Nikaragua’nın Managua kentinden Yolaina Talavera, itfaiyeci olarak çalışıyor: “Başta erkekler bu zorlu eğitime uzun süre katlanamayacağımı düşündü. Ancak onlara başarabildiğimi gösterdim.”

  • A Female Mechanic At Asia's Largest Trucking Halt Point In Delhi (Barcroft Media via Getty Images)

    “Erkek işleri” yapan kadınlar

    Sarili kamyon tamircisi

    Shanti Devi, Delhi’deki Asya’nın en büyük oto sanayinde çalışıyor. Eşiyle birlikte 20 yıldır bir tamirhane yönetiyor. Yani her gün kamyon lastiklerini değiştirip takıyor: “Elleriniz hep çok kirli oluyor. Pek çok müşteri için tamirci olarak bir kadın hala alışılmadık bir durum.”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/J. Lee)

    “Erkek işleri” yapan kadınlar

    İnşaatta cinsiyet eşitliği

    Deng Qiyan, Pekin’de bir oda teçhizatçısı. 47 yaşındaki Çinli, çalıştığı inşaat alanlarında kadın olarak her zaman eşit muamele görmüyor: “Buna karşı bir şey yapamazsınız. Ancak aşağı tükürüp devam edeceksiniz.”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Duvignau)

    “Erkek işleri” yapan kadınlar

    "Kızlar otomobillerle de oynayabilir"

    Valerie Perron, her gün teknesiyle Fransa’nın güneybatı sahillerine istiridye yakalamaya gidiyor. 53 yaşındaki Perron, eğitimin cinsiyet eşitliğinin anahtarı olduğu görüşünde: “Çocukları eğitecek olan kadınlar yani anneler. Küçüklükten itibaren erkek çocuklarının bebekler, kız çocuklarının da otomobillerle oynayabileceğini öğretmek bizim elimizde.”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/S. Vera)

    “Erkek işleri” yapan kadınlar

    "Kadınlar kendini daha fazla ispat etmek zorunda"

    Rüzgar tünelinde uçmak… Paloma Granero, Madrid’deki Skydiving Parkı’nda bunun nasıl yapılacağını gösteriyor: “Benim işimde erkekler her zaman çok iddialı olmak zorunda değil ancak biz kadınlar kendimizi her gün yeniden ispat etmek zorundayız.”


dpa/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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