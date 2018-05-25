 Apple, Samsung′a ″yavaşlatma″ nedeniyle ceza verildi | DÜNYA | DW | 25.10.2018

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DÜNYA

Apple, Samsung'a "yavaşlatma" nedeniyle ceza verildi

İtalya’da mobil telefonların ömrünü planlı bir şekilde yavaşlattıkları gerekçesiyle Apple ve Samsung'a ceza verildi. Akıllı telefon üreticilerinin sürümü arttırmak için bu yola başvurdukları öne sürüldü.

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İtalya'da rekabet kurumu, mobil telefon cihazlarının ömrünü planlı bir şekilde yavaşlattıkları gerekçesiyle Apple ve Samsung şirketlerine milyonlarca euroluk para cezası verdi. Rekabet Kurumu "adil olmayan ticari eylemlerinden" dolayı Apple’a 10 milyon, Samsung'a ise 5 milyon euro ceza verdi. Kullanıcılar eski model telefonların zamanla yavaşlamasından şikâyet etmekteydi.

İtalya Rekabet Kurumu karar gerekçesinde, Apple ve Samsung'un işletim sistemi güncellemelerinde "ciddi işlem hatası" bulunduğu, "cihazların gücünün belirgin şekilde düşürüldüğü" ve "kullanıcının bu yoldan yeni mobil telefon satın almaya yönlendirildiği" ifade edildi.

Apple müşterilerine son modeli için geliştirdiği işletim sistemini bir önceki modeline yüklenmesini tavsiye etmiş, Samsung da Google'nin işletim sistemi Android için aynı yönteme başvurmuştu. Apple'a daha yüksek ceza verilmesinde mobil telefon pillerinin gücü ve ömrü hakkında doğru bilgi vermemesinin de rol oynadığı açıklandı.

ABD'de aynı nedenle kullanıcıları tarafından mahkemeye verilen Apple hakkında Fransa'da da inceleme başlatıldı. Apple geçen yıl, kullanım süresi içerisinde pil performansının azalması nedeniyle eski iPhone modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul etmişti.

DW,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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