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iPhone, akıllı telefon. Apple şirketi tarafından tasarlanıp üretilmektedir. iOS işletim sistemine sahiptir. İlk modeli 2007 yılında tanıtılmıştır.
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Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin de etkisiyle Türk Lirası son dönemde Dolar ve Euro karşısında büyük oranda değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı. Peki, vatandaş ve esnaf bu boykot kararı hakkında ne düşünüyor?