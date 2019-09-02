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iPhone

iPhone, akıllı telefon. Apple şirketi tarafından tasarlanıp üretilmektedir. iOS işletim sistemine sahiptir. İlk modeli 2007 yılında tanıtılmıştır.

DW Türkçe'nin iPhone ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - ILLUSTRATION - 12.09.2017, Berlin: Eine junge Frau hält ein iPhone-Handy der siebten Generation in der Hand. Apple und Samsung haben ihren zähen Patentstreit in den USA nach mehr als sieben Jahren beigelegt. (zu dpa «Apple und Samsung legen jahrelangen Patentstreit bei» vom 27.06.2018) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Çin, Uygurları casus yazılımla izledi iddiası 02.09.2019

Aylar önce iPhone’larda tespit edilen casus yazılımla, Çin'in Müslüman azınlık Uygurları cep telefonları üzerinden izlediği öne sürüldü.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau hält am 30.03.2014 in Hamburg ein Apple iPhone 4s (r) und ein Samsung Galaxy S3 hoch. Ein Berufungsgericht hat den Sieg von Apple im zweiten großen Patentprozess gegen Samsung in Kalifornien komplett aufgehoben. Foto: Marcus Brandt/dpa (zu dpa Berufungsgericht kippt Apples Sieg in Patentprozess gegen Samsung vom 29.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Brandt

Apple, Samsung'a "yavaşlatma" nedeniyle ceza verildi 25.10.2018

İtalya’da mobil telefonların ömrünü planlı bir şekilde yavaşlattıkları gerekçesiyle Apple ve Samsung'a ceza verildi. Akıllı telefon üreticilerinin sürümü arttırmak için bu yola başvurdukları öne sürüldü.

Vatandaş ABD'ye boykot hakkında ne düşünüyor? 14.08.2018

Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin de etkisiyle Türk Lirası son dönemde Dolar ve Euro karşısında büyük oranda değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı. Peki, vatandaş ve esnaf bu boykot kararı hakkında ne düşünüyor?
ARCHIV - 02.11.2017, Berlin: Ein Mann hält ein iPhone X in der Hand. (zu dpa: Bitkom: 30 Milliarden-Markt rund um das Smartphone vom 22.02.2018) Foto: Lino Mirgeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Samsung Apple’a 539 milyon dolar ödeyecek 25.05.2018

Samsung, iPhone’un tasarım ve teknolojisini taklit ettiği gerekçesiyle Apple’a 539 milyon dolar tazminat ödeyecek.

9.1.2016 *** --FILE--A customer tries out an iPhone 6S Plus smartphone at an Apple Store in Shenyang city, northeast China's Liaoning province, 9 January 2016. A Chinese intellectual property bureau is ordering Apple Inc. to halt the sales of its iconic iPhone 6 and iPhone 6 Plus smartphones in the country, after ruling that the company infringed the patent right of a little-known local device maker. Beijing Intellectual Property Office ruled that the Cupertino, California-based Apple and its Chinese distributor Zhongfu Telecom infringed the patent of Shenzhen-based Baili, which is suing Apple for copying the exterior design of its 100C cellphone, according to a post on the bureau°Øs website in May. °_Apple's iPhone 6 and iPhone 6 Plus have minor differences from Baili°Øs 100C. The differences are so tiny that the average customer could not notice. So, this case falls into the patent rights protection category,°± the ruling said. Apple has appealed against the ruling in the Beijing Intellectual Property Court. A company spokesperson says there is no comment on ongoing litigation. A person who answered the phone at Zhongfu Telecom says she is not authorized to comment and declined to transfer the call. Copyright: picture-alliance/dpa

Apple yavaşlatılan iPhone'lar için özür diledi 29.12.2017

Apple eski iPhone modellerini yavaşlattığı için özür diledi ve batarya değişimlerinde indirim yapacağını açıkladı.
Apple Senior Vice President of Worldwide Marketing, Phil Schiller, introduces the iPhone x during a launch event in Cupertino, California, U.S. September 12, 2017. REUTERS/Stephen Lam

iPhone X tanıtıldı 12.09.2017

Apple, Steve Jobs’un sunduğu ilk akıllı telefon modelinin 10’uncu yıldönümünde günün anlamına ithafen yeni ürününü tanıttı. Etkinlikte ayrıca iPhone 8 ve diğer ürünler kullanıcılara sunuldu.
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER, 16: An Iphone 7 Plus with its new dual camera is displayed at Puerta del Sol Apple Store the day the company launches their Iphone 7 and 7 Plus on September 16, 2016 in Madrid, Spain. The iPhone 7 and iPhone 7 Plus has been launched on Friday September 16th in more than 25 countries. Customers have started to queue 38 hours before the opening of the store placed in the center of Madrid. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Apple'dan rekor iPhone 7 satışı 01.02.2017

Apple iPhone 7 satışları sayesinde birinci çeyrekte rekor gelir rakamlarına ulaştığını açıkladı.
9.1.2007 *** ARCHIV - Steve Jobs, Mitbegründer von Apple, stellt am 09.01.2007 das iPhone in San Francisco, USA, vor. Apple erinnert am ersten Todestag an den legendären Mitgründer des Unternehmens. Foto: John G. Mabanglo dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa/J. G. Mabanglo

iPhone 10 yaşında 09.01.2017

Steve Jobs basit bir cep telefonundan çok yönlü bir teknoloji harikası yarattı. Apple'ın akıllı telefonu iPhone 10 yaşında. Peki Apple'ın gündeminde ne var?
September 7, 2016 - The Apple iPhone7 and AirPods are displayed during an Apple media event in San Francisco, California, U.S. September 7, 2016. Reuters/Beck Diefenbach TPX IMAGES OF THE DAY (c) Reuters/B. Diefenbach

iPhone'lara "Trump zammı" gelebilir 23.11.2016

Donald Trump’ın iddialı açıklamalarından biri de iPhone’ların, Çin yerine ABD’de üretilmesini sağlayacağıydı. Şimdi tartışmaların odağında, bunun fiyatlara olası etkileri yer alıyor.
FILE - In this Sept. 5, 2014, file photo, the Apple logo hangs in the glass box entrance to the company's Fifth Avenue store in New York. On Wednesday, Sept. 28, 2016, Apple announced it is extending its push into selling business technology by forging a partnership with the Deloitte consulting firm to advise companies on using iPhones, iPads and Apple software in the workplace. (AP Photo/Mark Lennihan, File) |

Apple’ın cirosunda 15 yıldan bu yana ilk kez gerileme 26.10.2016

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple'ın cirosu 15 yıldan bu yana ilk kez geriledi. Özellikle iPhone satışlarındaki düşüşün bu olumsuz sonuca etkisi olduğu belirtiliyor.
Apple Inc CEO Tim Cook discusses the iPhone 7 during an Apple media event in San Francisco, California, U.S. September 7, 2016. Reuters/Beck Diefenbach Reuters/B. Diefenbach

iPhone 7 bu özelliklerle geliyor 08.09.2016

Apple, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 7'yi tanıttı. Yeni iPhone'un sürprizi kablosuz kulaklıklar oldu. Renkli törende Apple Watch 2 ve AirPods isimli yeni ürünler de görücüye çıktı.
Illustration - Smartphone mit Kopfhörer, aufgenommen am 12.02.2016 in Osterode am Harz. Foto: Frank May | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/F. May

iPhone 7 görücüye çıkıyor 07.09.2016

Apple iPhone 7'yi piyasaya sürmeye hazırlanırken yeni iPhone'un özellikleri ile bilgiler basına sızdı bile. Yeni iPhone'un kulaklık girişi olmayacağı iddia ediliyor.
A customer uses her new smartphone during the release of the iPhone 6s at an Apple store in Shanghai on September 25, 2015. Apple launched the new iPhone 6s and iPhone 6s Plus on September 25 featuring 3D touch screen technology. / AFP / JOHANNES EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/J. Eisele

iPhone'da ciddi güvenlik açığı 26.08.2016

Apple'ın mobil cihazlarında kullanılan işletim sistemi iOS'ta bilinmeyen güvenlik açıklarını kullanan bir casus yazılım saptandı. iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcılarının açığı nasıl kapatacakları açıklandı.
ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit Nennung «Foto: Nokia/dpa»! HANDOUT - Das Nokia Communicator 9000 (undatiertes Handout). Vor 20 Jahren kam mit dem Nokia Communicator 9000 das erste Smartphone auf den Markt. Foto: Nokia/dpa ( - zu dpa «20 Jahre Smartphone: Der Taschen-Computer, der die Welt veränderte» vom 09.08.2016) - Bildfunk+++ | Copyright: dpa/Nokia

Bir başarı öyküsü: Akıllı telefon 20 yaşında 15.08.2016

Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Yüz milyonlarca insan akıllı telefonsuz bir hayatı düşünemiyor bile. Ellerden düşmeyen bu cihazla ilgili pek bilinmeyen bazı özellikleri derledik.
In an attempt to expand their OLED screen production Samsung have said to invest another 6 billion Euros to double capacity. Apple is said to bring out phones with the Samsung made OLED screens in 2017. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Copyright: picture-alliance/Nur Photo/J. Arriens

Apple düşüşünü sürdürüyor 27.07.2016

Dünya genelindeki ekonomik durgunluk ve 'doyan' akıllı telefon pazarı, teknoloji devi Apple'ı kötü etkilemeye devam ediyor.
26.4.2016 *** epa05278117 (FILE) A file photo dated 19 September 2014 showing the new iPhone 6 models displayed in the window at a local Apple store in Dallas, Texas, USA. Apple will release their financial year 2016 2nd quarter results on 26 April 2016. Media reports 25 April 2016 state Apple, that has never announced a decline in its year-over-year iPhone sales, may report selling less iPhones than before for the upcoming two quarters. EPA/LARRY W. SMITH +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa/L. W. Smith

Apple satışlarında tarihi düşüş 27.04.2016

Apple'ın satışlarında 2003'ten bu yana ilk defa düşüş kaydedildi. Şirketin 2016'nın ilk 3 ayındaki geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 geriledi.
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