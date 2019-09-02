Bir başarı öyküsü: Akıllı telefon 20 yaşında

Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Yüz milyonlarca insan akıllı telefonsuz bir hayatı düşünemiyor bile. Ellerden düşmeyen bu cihazla ilgili pek bilinmeyen bazı özellikleri derledik.