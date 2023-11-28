  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu'da savaş
Sağ popülizm
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
ToplumTürkiye

AP Türkiye raportöründen Cumartesi Anneleri'ne destek

28 Kasım 2023

TİHV, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, Cumartesi Anneleri’nin 2 Aralık’ta yapacağı eyleme gözlemci olarak katılacağını duyurdu.

https://p.dw.com/p/4ZVqM
Nacho Sánchez Amor, sozialdemokratischer Berichterstatter des Europäischen Parlaments über die Türkei
Fotoğraf: Vincent van Doornick/AP

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi Anneleri’nin 2 Aralık’ta İstanbul Galatasaray Meydanı’ndaki 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacağını duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada Nacho Sánchez Amor'un, Ekim ayında Avrupa Parlamentosu’nda Cumartesi Anneleri/İnsanları, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) temsilcileriyle bir araya geldiği hatırlatılarak, "Görüşmenin ardından İHD ve TİHV, Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Barışçıl Toplanma Özgürlüğü’nün İzlenmesine İlişkin Kılavuzu’nda belirtilen prensipler doğrultusunda Nacho Sánchez Amor'u Türkiye'ye davet etmişti. İnsan hakları örgütlerinin bu davetini kabul eden Sánchez Amor, Cumartesi Anneleri’nin/İnsanları'nın 2 Aralık'ta Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştireceği 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacak" denildi.

Cumartesi Anneleri 5 yıl aradan sonra ilk kez 11 Kasım'da engellemeyle karşılaşmadan basın açıklaması yapabilmişti
Cumartesi Anneleri 5 yıl aradan sonra ilk kez 11 Kasım'da engellemeyle karşılaşmadan basın açıklaması yapabilmiştiFotoğraf: ANKA

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez 11 Kasım'da engellemeyle karşılaşmadan Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği "hak ihlali" kararının Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 5 yılı aşkın süredir engelleniyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kasım başında, "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz" demişti.

ANKA / HT,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cumartesi Anneleri yine polis engeliyle karşı karşıya kaldı (Fotoğraf: Arşiv)

Cumartesi Anneleri 965'inci haftada da polis engeliyle karşılaştı

Cumartesi Anneleri 965'inci haftada da polis engeliyle karşılaştı

Galatasaray Meydanı'na çıkmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri yine polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Gözaltına alınan 28 kişi daha sonra serbest bırakıldı.
Politika23 Eylül 2023
Arşiv

Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis engeli

Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis engeli

Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'nin eylemini polis engelledi.
Hukuk ve Adalet16 Eylül 2023
Cumartesi Anneleri eylemine yine polis müdahale etti

Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalesi

Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen Cumartesi Anneleri yine polis engeli ile karşı karşıya kaldı. Polisin müdahalesi ile en az 25 kişi gözaltına alındı.
Politika26 Ağustos 2023