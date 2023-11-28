AP Türkiye raportöründen Cumartesi Anneleri'ne destek

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi Anneleri’nin 2 Aralık’ta İstanbul Galatasaray Meydanı’ndaki 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacağını duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada Nacho Sánchez Amor'un, Ekim ayında Avrupa Parlamentosu’nda Cumartesi Anneleri/İnsanları, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) temsilcileriyle bir araya geldiği hatırlatılarak, "Görüşmenin ardından İHD ve TİHV, Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Barışçıl Toplanma Özgürlüğü’nün İzlenmesine İlişkin Kılavuzu’nda belirtilen prensipler doğrultusunda Nacho Sánchez Amor'u Türkiye'ye davet etmişti. İnsan hakları örgütlerinin bu davetini kabul eden Sánchez Amor, Cumartesi Anneleri’nin/İnsanları'nın 2 Aralık'ta Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştireceği 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacak" denildi.

Cumartesi Anneleri 5 yıl aradan sonra ilk kez 11 Kasım'da engellemeyle karşılaşmadan basın açıklaması yapabilmişti Fotoğraf: ANKA

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez 11 Kasım'da engellemeyle karşılaşmadan Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği "hak ihlali" kararının Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 5 yılı aşkın süredir engelleniyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kasım başında, "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz" demişti.

ANKA / HT,EC

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