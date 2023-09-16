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Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis engeli

16 Eylül 2023

Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'nin eylemini polis engelledi.

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Cumartesi Anneleri'nin eylemlerine polis sert müdahalelerde bulunuyor.
ArşivFotoğraf: ANKA

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına  karşın 964'üncü haftada da polis tarafından engellendi. Cumartesi Anneleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Kelepçelenerek gözaltına alınıyoruz" denildi.

Cumartesi Anneleri'ne yönelik AYM kararı

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü buluşmasına yapılan polis müdahalesinden bu yana engelleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu polis müdahalesinin toplantı ve gösteri özgürlüğünü ihlali olduğu yönündeki kararına rağmen bu engelleme sürüyor.

25 Ağustos 2018 tarihinde Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşmasına kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar arasında bulunan ve bir kayıp yakını olan Maside Ocak ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, AYM'de bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruları karara bağlayan AYM, gösterinin yasaklanmasını ve sert polis müdahalesinin "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali" olduğuna hükmetmişti. Maside Ocak kararı, 23 Şubat 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

AYM'nin Maside Ocak kararının ardından ilk kez 8 Nisan 2023 tarihindeki 941'inci hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri polis tarafından engellenmişti. Bu tarihten beri 13 Mayıs 2023 hariç her cumartesi Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri, polis müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor. 

DW / HT,EC

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