Antisemitizm görevlisinden Yahudilere kipa uyarısı

Alman hükümetinin antisemitizm görevlisi Felix Klein, Almanya’da yaşayan Yahudiler’e her yerde kipa takmama uyarısında bulundu. "Yahudilere, Almanya’nın her yerinde, her zaman kipa takmalarını tavsiye etmem" diyen Klein, "Bu konudaki görüşlerim ne yazık ki zamanla değişti" dedi. Almanya toplumunda fütursuzluğun ve bozulmanın arttığını dile getiren Klein, internet ile sosyal medyanın bunda büyük pay sahibi olduklarını, ayrıca geçmişi hatırlama ve ders çıkarma kültürüne yönelik saldırıların da yine bu kötüye gidişi etkilediğini ifade etti. Yahudilere yönelik saldırılarda, suçluların yüzde 90 oranında aşırı sağ kesimden geldiğini vurgulayan Klein, Müslüman suçluların da genelde, İsrail’i ve Yahudiler’i çok kötü gösteren Arap televizyonlarını izlediğini belirtti.

Antisemitizm konusunda eğitim

Antisemitizm görevlisi Felix Klein ayrıca, artan Yahudi karşıtı suçlar nedeniyle, polisin ve diğer kamu görevlilerinin eğitilmesi gerektiğini dile getirdi. Antisemitizm ile ilgili konularda, polisin ve diğer memurların nasıl davranacakları konusunda her zaman emin olamadıklarını bildiren Klein, birçoğunun yetkilerinin ne olup olmadığı konusunda tereddüt yaşadıklarını söyledi. Antisemitizm konusunda açık ve net bir tanımlama olduğunu vurgulayan Klein, bunun gerek polis okullarında gerek işe öğretmenlerin ve hukukçuların eğitim müfredatında yer alması gerektiğini ifade etti.

Felix Klein’ın açıklamaları ile ilgili görüş bildiren Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise herkesin her yerde kipa takabileceğini, bunun inanç özgürlüğünün bir parçası olduğunu dile getirdi. Herrmann, "Yahudi düşmanlığı karşısında eğilip bükülürsek, meydanı aşırı sağ ideolojilere bırakmış oluruz" dedi.

