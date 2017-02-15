Antisemitist saldırılara kınama

İsrail ile Hamas arasında tırmanan gerginlik sonrası Almanya'da sinagogları hedef alan saldırılar meydana gelmesi sert tepki çekti.

Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz Rheinischen Postgazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'da sinagoglara yönelik saldırıları ve diğer antisemitist taşkınlıkları kınayarak "Yahudilere, Yahudi sembollerine ve kuruluşlarına yönelik nefret, tahrik ve şiddet kabul edilemez ve hiçbir şekilde haklı çıkartılamaz. Protesto hakkı ve düşünce özgürlüğü Yahudi nefretinin başladığı yerde sona erer" dedi.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de "Sanal ortamda veya gerçek hayatta Yahudilere yönelik saldırılar meydana geldiğinde hepimiz açık bir pozisyon almakla yükümlüyüz" diye konuştu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Lambrecht, "İsrail'in yanındayız ve sınırsız dayanışma sergiliyoruz" dedi. Hamas'ın İsrail'e roket fırlatmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını belirten Bakan, "İsrail'in, bu roket saldırılarının oluşturduğu kanlı teröre karşı kendini savunma hakkı vardır" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Protestoları Yahudi nefretlerini haykırmak için kullananlar protesto hakkını suistimal ediyor" dedi. Ayrıca Almanya Müslümanlar Konseyi de söz konusu saldırıları kınadı.

Yeni gösteriler bekleniyor

İsrail ile Hamas arasında geçen hafta sonundan bu yana yeniden tırmanmaya geçen gerginlik ve yaşanan çatışmalar sonrası Almanya'da birçok kentte İsrail’in protesto edildiği gösteriler düzenlendi. İsrail’in askeri operasyonlarına karşı düzenlenen eylemlere polis, sinagogların göstericiler tarafından hedef alınması, İsrail bayraklarının yakılması nedeniyle müdahalelerde bulundu. Hem federal hükümet hem eyalet hükümetleri, sinagoglar ve Yahudi kuruluşlarını korumak için güvenlik önlemlerini arttırdı. Bonn ve Münster kentlerinde sinagoglar önünde İsrail bayrakları yakılmış, Bonn'daki sinagogun giriş kısmı taşlanmıştı. Düsseldorf'ta ise eski bir sinagogun önündeki anıt taşı ateşe verilmişti.

Bu hafta sonu da başkent Berlin'in yanı sıra birçok büyük kentte Filistinli grupların sokağa çıkması bekleniyor. Berlin Polisi, gösterilerde İsrail bayraklarının yakılması ve yasaklı sembollerin kullanılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Frankfurt'ta ise kent merkezinde düzenlenmesi planlanan bir gösterinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

dpa,DW/BÖ,DÇÜ

©️ Deutsche Welle Türkçe