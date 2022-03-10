Antalya'daki Ukrayna-Rusya görüşmesinden ne çıktı?

Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısından temkinli, ama önemli mesajlar çıktı.

Toplantı sonrasında üç ülke dışişleri bakanının da ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi dikkat çekti. Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarının açıklamaları sonrasında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "tüm zorluklara rağmen seslerin yükselmediği medeni bir görüşme" gerçekleştiğini söyledi.

Liderler zirvesi umudu

Krizin başlangıcından bu yana Rusya ve Ukrayna arasında ilk kez dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme gerçekleştiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu gibi teknik görüşmelerin olası bir liderler zirvesi için gerekli olduğu mesajı verdi.

Antalya'daki görüşmede karşılıklı taleplerin karşılanması gibi bir beklentiye kendisinin de sahip olmadığını belirten Çavuşoğlu, bazı kararların liderler düzeyinde alınması gerektiğini vurguladı. Türk Dışişleri Bakanı, tarafların liderler düzeyinde bir görüşmeye karşı olmamalarının umutları artırdığını kaydetti.

Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldi.

Türkiye'nin garantörlüğü gündemde

Ukrayna'nın tarafsız ülke statüsünü kabul etmek için Türkiye ve ABD'nin garantörlüğünü istemesi konusuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bu konuların detayına girmek istemiyorum. Rusya ile Ukrayna arasında tarafsızlık dahil müzakere edilen unsurlar var. Kapsamlı bir barış antlaşmasının imzalanması da masada. Böyle bir durumda Ukrayna'nın bazı ülkelerin garantör olarak burada olmasını istediğini biliyorsunuz. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Bugün ikili yaptığımız görüşmede de Kuleba bunu bir kere daha teyit etmiştir" diye konuştu.

NATO'nun doğuya genişlemeyi durdurması, özellikle Ukrayna'nın İttifak'a dahil edilmemesi ve bu ülkenin tarafsızlık statüsü için anayasasında gerekli değişiklikleri yapması, Rusya'nın başlıca talepleri arasında bulunuyor. Ukrayna, savaşın başında yaptığı açıklamalarda tarafsızlık statüsü konusunu konuşmaya hazır oldukları, ancak bunun için bazı güvenlik garantilerine ihtiyaç duydukları mesajını vermişti.

Kuleba: Lavrov dinlemek için gelmiş

Üçlü görüşme sonrasında basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, havadan sürekli bombardıman altında olan Mariupol kentindeki duruma dikkat çekerek kentten sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulmasını istediklerini, ancak Rus Bakan'ın bu konuda bir taahhütte bulunmadığını kaydetti. Lavrov'un konuyu yine de yetkililere ileteceğini aktardığını belirten Kuleba, "24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek" diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba

Rus mevkidaşının toplantıya sadece dinleme amacıyla geldiği tespitinde bulunan Kuleba, "Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak, çözüm bulma amacıyla geldim ama kendisi sadece dinlemek amacıyla gelmiş" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov: Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerisinin hâlâ geçerli olduğunu belirterek "Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur" dedi.

Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsız ülke statüsüne sahip olması konusunda Rusya'nın taleplerini yineleyen Lavrov, "Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır" uyarısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Lavrov, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu yönündeki iddiaların kendilerini endişeye düşürdüğünü vurgulayarak "Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz" dedi. Lavrov, Batılı ülkelerin "Ukrayna'yı Rusya'ya karşı çalışması konusunda yönlendirdiği" suçlamasında da bulundu.

Lavrov: Putin temaslardan kaçınmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir zirve görüşmesi konusuna da değinen Lavrov, "Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük" diye konuştu. Ukrayna, iki lider arasında bir zirveye hazır olduğunu daha önce de defalarca dile getirmişti.

Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da meydan okuyan Lavrov, "Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz" dedi.

DW/BK,HS

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