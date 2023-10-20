Antalya turizminde "Gazze" tedirginliği

Antalya'daki turizmciler, Gazze krizi nedeniyle Ortadoğu pazarında rezervasyon iptalleri yaşandığını, 2024 sezonu için de kaygı duyduklarını belirtti.

Gazze'ye yönelik bombardıman nedeniyle Türkiye'de İsrail'in diplomatik temsilciliklerine yönelik protestolar düzenleniyor. İsrail geçtiğimiz günlerde bazı göstericilerin İstanbul'daki başkonsolosluğuna girmeye çalıştığı eylemlerin ardından Türkiye'deki vatandaşlarına bu ülkeden bir an önce ayrılmaları için çağrıda bulunmuştu.İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını da güvenlik nedeniyle geçici olarak geri çağırdı.

DHA'nın haberine göre, 2017-2021 yılları arasında 603 bin İsrailli turisti, bu sene de savaşın yaşandığı bölgeden 500 bin, İsrail'den de 250 bin turisti ağırlayan Antalya'da, çağrı sonrası hareketlilik başladı. Bazı İsrailliler, Türkiye'yi terk ederken Antalya'da tatil yapıp ülkesine dönmek istemeyen az sayıda kişi rezervasyonlarını uzattı.

Uçuşlar askıya alındı

DHA, tatillerini uzatmak isteyenlerin taleplerine karşılık vermeye çalışan otellerin yetkililerinin, bir yandan da kış dönemi için yapılan rezervasyon iptal taleplerini onayladığını aktardı.

Antalya'ya hava yolu ile en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan İsrail ile uçuşlar da bir süredir askıya alındı. Tel Aviv-Antalya arasındaki karşılıklı uçuşlar, Antalya Havalimanı'nın savaş öncesi planlanan uçuş listesinde yer alsa da hava yolu şirketlerinin iptal açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmiyor.

Turizmciler geçen sezon Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başladıkları yeni pazar arayışları kapsamında bu sene Ortadoğu pazarını hareketlendirmeye çalışıyordu.

"Önümüzdeki sezonu olumsuz etkileyecek"

Otel müdürü İsmail Çağlar Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Kundu bölgesindeki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, sektörümüzü olumsuz etkiledi. Şimdi de güneyimizde böyle bir savaş başladı. Ülkemizle İsrail arasında başlayan normalleşme süreci, sektörümüze de yansıdı. Bu sene İsrail, Ürdün, Lübnan bölgesinden yaklaşık 500 bine yakın misafir, Antalya'ya geldi. İlk olayın başladığı gün İsrailli misafirlerimiz arasından rezervasyonlarını kısa süreli uzatmak isteyenler oldu. Tel Aviv bölgesinde durumun sakin olduğu anlaşılınca geri döndüler. Hâlâ tatiline devam eden az sayıda İsrailli turist var. Kendilerini güvende hissediyorlar" dedi.

Savaştan bölgenin tamamen etkilendiğini söyleyen Çağlar, "Önümüzdeki sezonu illaki olumsuz etkileyecektir. Satış pazarlama çalışmaları kış aylarında başlıyor. O bölgede, bu çalışmaları nasıl yapacağız; bilmiyoruz. Avrupa pazarına bir yansıması olmaz. Ukrayna savaşından dolayı o bölgeden misafir kaybımız vardı. Bunları Ortadoğu pazarıyla bir nebze de olsa tamamlamaya çalışıyorduk. Şimdi orada da böyle bir sorun olunca, nerelerde yeni pazarlar açabiliriz diye bakacağız" diye konuştu.

"İptaller gelmeye başladı"

Otel yetkilisi Muhammet İnci Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelin yetkilisi Muhammet İnci ise "Şu an otelimizde İsrailli müşterimiz yok. Ancak Mart ve Nisan ayları arasındaki yeni dönem için aldığımız rezervasyonlar arasında İsrail'den gelecek misafirlerimiz de vardı. Bu tarihler, onların bayramlarına denk geliyor. Ancak son gelişmelerin ardından iptal talepleri gelmeye başladı. Şimdiye kadar beş rezervasyon iptal talebi geldi. İptal taleplerini onaylamaya çalışıyoruz" dedi.

DW,DHA/CÖ,HS

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