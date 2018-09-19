 Anketlere göre AfD oy oranını artırdı | ALMANYA | DW | 21.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Anketlere göre AfD oy oranını artırdı

ARD'nin ülkede siyasi nabzı tutan DeutschlandTrend anketine göre AfD oy oranını artırdı ve Hristiyan Birlik partilerinin ardından meclisteki en büyük ikinci güç haline geldi.

Deutschland AfD-Parteitag in Augsburg (Reuters/M. Rehle)

Alman birinci televizyon kanalının (ARD) Infratest dimap'a düzenli olarak yaptırdığı, Almanya'da vatandaşların siyasi eğilimlerini irdeleyen DeutschlandTrend anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin son dönemde oy oranını artırdığı belirlendi. Böylece son DeutschlandTrend anketinden bu yana, AfD oy oranını yüzde iki oranında artırmış oldu. Bu verilere göre, gelecek Pazar günü seçimler yapılsa AfD yüzde 18'lik oranla mecliste ikinci büyük güç olmayı başarabilir.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ise oy kaybederek yüzde 28'e geriledi. Bu oranın Birlik partilerinin DeutschlandTrend'in yapılmaya başladığı Kasım 1997'den bu yana aldığı en kötü sonuç olduğu belirtildi.

Ankete göre koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 17. Yeşiller partisi oylarını artırarak yüzde 15'e ulaştı. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 9, Sol Parti'ninki ise yüzde 10.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşan "büyük koalisyon" hükümetinin oy oranı ise yüzde 45.

DeutschlandTrend anketine katılan vatandaşlara siyasetçiler hakkındaki görüşleri de soruldu. Ankete katılanların yüzde 28'i, yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Horst Seehofer'i İçişleri Bakanı olarak iyi bulduklarını söylediler. Bu oran Nisan 2018'de yüzde 39'du. Ankete katılan her 10 kişiden altısı ise Seehofer'in İçişleri Bakanı olmasını "kötü bir tercih" olarak değerlendirdi.

Koalisyonda gerilim

Almanya'da koalisyon ortakları Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın geleceği konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle gerilim yaşıyor.

Bu tartışmalarda en çok gündeme gelen isimlerden biri de İçişleri Bakanı Horst Seehofer. Chemnitz'de aşırı sağcıların "sürek avı” yapmadığı yönündeki sözleri nedeniyle eleştirilen iç istihbarat başkanı Hans-Georg Maaßen'a İçişleri Bakanı Seehofer destek vermişti. Sosyal Demokrat Parti Maaßen'ın görevden alınmasını isterken, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'ı İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar olarak görevlendirmişti. Koalisyon ortakları arasındaki gerginlik sürüyor.

dpa/ HT,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

"İç istihbarat AfD'yi izlesin" tartışması

Bir Alman'ın öldürülmesi sonrası Chemnitz kentinde düzenlenen aşırı sağ protestolara destek veren sağ popülist AfD partisi eleştirilerin odağında. Alman siyaseti partinin iç istihbaratça izlenmesini tartışıyor. (03.09.2018)  

Merkel: AfD’nin izlenmesi siyasi bir karar olamaz

Başbakan Merkel, aşırı sağ protestolara destek veren sağ popülist AfD’nin, iç istihbarat birimi tarafından izlenmesine ilişkin olarak, bunun siyasi bir karar olamayacağına dikkat çekti. (03.09.2018)  

Benzer içerik

Hans-Georg Maaßen und Horst Seehofer

İç istihbarat başkanı Maaßen'ın terfi ettirilmesine tepki 19.09.2018

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Maaßen'ın müsteşarlığa atanması eleştirilere yol açtı. Koalisyon ortağı SPD ve muhalefet Maaßen'ın görevden alınmasını talep ediyordu.

Berlin: Hans-Georg Maaßen

SPD: İç istihbarat başkanı görevden alınsın 13.09.2018

Alman iç istihbarat başkanının üzerindeki baskı büyüyor. SPD, Chemnitz’deki olaylara ilişkin açıklamaları nedeniyle eleştirilen iç istihbarat biriminin başkanı Maaßen’ın görevden alınmasını talep etti.

Bundestag Horst Seehofer und Angela Merkel

Bavyera'da CSU kan kaybediyor 19.07.2018

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki seçimlere üç ay kala, CSU'nun oy oranı yüzde 38'e geriledi. Yapılan son anket, kardeş parti CDU ile yaşanan iltica politikası anlaşmazlığının CSU'ya zarar verdiğini ortaya koydu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Rechtsextreme in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

Almanya'da gazetecilere yönelik saldırılar arttı

Almanya'da yeni yapılan bir araştırmaya göre, gazetecilere yönelik saldırılarda artış yaşandı. Saldırıların büyük çoğunluğu Almanya'nın doğusundaki sağcı ve aşırı sağcı gösteriler sırasında meydana geliyor. 

FOTO-GALERİ

Schweiz Weingläser Weingut

Avrupa’nın en ünlü şarap bölgeleri

Nefes kesen manzaraları ve farklı iklim özellikleriyle Avrupa’nın şarap severlere sunabileceği çok şey var. Mosel’den Bordeaux’ya Toskana’dan Tokaj’a karşınızda Avrupa’nın en ünlü şarap bölgeleri.  